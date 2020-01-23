Обувь и засохшие цветы: Как выглядит квартира Жанны Фриске после ее смерти

Родная сестра Фриске Наталья решила журналистам показать, как сейчас выглядит квартира звезды.

Женщина извинилась перед зрителями за небольшой бардак. В квартире проходила небольшая уборка. Было необходимо протереть пыль и постирать некоторые вещи.

Наталья показала роскошный интерьер, который выдержан в светлых тонах и вычурную мебель под старину. Стены украшали со вкусом подобранные картины. Отдельно журналистам показали кухню и кухонные полки.

"Жанна очень любила красивую посуду", - отметила Наталья, показывая хрустальные бокалы из коллекции артистки.

"Жанночкин рай", - сказала она про отдельные полки с обувью сестры, добавив, что Фриске очень любила обувь.

Нетронутыми остались фотографии, украшающие книжные полки - снимки Жанны, ее друзей и первой собаки.