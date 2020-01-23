Обувь и засохшие цветы: Как выглядит квартира Жанны Фриске после ее смерти
Популярная российская исполнительница Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с онкологией. Издание StarHit.ru рассказывает, как сейчас выглядит квартира покойной звезды.
Родная сестра Фриске Наталья решила журналистам показать, как сейчас выглядит квартира звезды.
Женщина извинилась перед зрителями за небольшой бардак. В квартире проходила небольшая уборка. Было необходимо протереть пыль и постирать некоторые вещи.
Наталья показала роскошный интерьер, который выдержан в светлых тонах и вычурную мебель под старину. Стены украшали со вкусом подобранные картины. Отдельно журналистам показали кухню и кухонные полки.
"Жанна очень любила красивую посуду", - отметила Наталья, показывая хрустальные бокалы из коллекции артистки.
"Жанночкин рай", - сказала она про отдельные полки с обувью сестры, добавив, что Фриске очень любила обувь.
Нетронутыми остались фотографии, украшающие книжные полки - снимки Жанны, ее друзей и первой собаки.
На туалетном столике сохранилась расческа, засохшая лаванда и любимые духи артистки.