Юрмала приглашает на летние концерты: Галкин, Пирожков, Меладзе и Билан

Артур Пирожков

13 июля

Артур Пирожков впервые выступит в Юрмале с сольным музыкальным концертом!

Актер, шоумен и ведущий Александр Ревва создал образ мачо Артура Пирожкова в 2009 году в рамках Comedy Club. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что через несколько лет этот комедийный персонаж станет обладателем "Золотого Граммофона" и премии МУЗ-ТВ. Сегодня его видео набирают миллионы просмотров в сети, а хиты: "Чика", "Плачь, детка", "Алкоголичка", "Зацепила" и другие - занимают первые места музыкальных чартов.

Александр Ревва (Артур Пирожков) с братьями Верниками ФОТО: Русский TVNET

Дима Билан

30 июня

Этим летом в Юрмале Дима Билан вновь встретится с поклонниками на орбите "Планеты Билан"! 30 июня в концертном зале "Дзинтари" он представит свое новое шоу, ставшее логичным продолжением грандиозной концертной программы прошлого года. За время пути по России, Прибалтике и другим странам программа обрастала новыми деталями и новыми песнями, и теперь представлена в своем наилучшем виде — новом шоу "Планета Билан. На Орбите".

Единственный победитель Евровидения от России, 7-кратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 19 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий - Дима Билан в прошлом году представил имевшее грандиозный успех шоу "Планета Билан".

Новое шоу "Планета Билан. На Орбите" - программа мирового уровня со спецэффектами и неожиданными световыми решениями. Но главное – это два часа живого голоса и лучших песен Димы Билана в сопровождении музыкантов и танцоров.

Галерея: Дима Билан в Риге

Валерий Меладзе

29 июня

Валерий Меладзе, имеющий огромное количество авторитетных наград и вдохновляющий миллионы людей уже на протяжении более чем 25-и лет, 29 июня выступит в зале "Дзинтари" с большим сольным концертом.

"Талантливый, утонченный, уникальный" — именно такими эпитетами награждают поклонники певца. За трепетный и душевный стиль исполнения Валерия Меладзе нередко называют "Последним романтиком" — кстати, именно такое название носил один из его альбомов. Он - ярчайшая фигура российской эстрады, имеющий неподражаемый стиль и, конечно же, потрясающие вокальные данные, которое всегда завораживают поклонников. За свой творческий путь, который длится уже больше четверти века, певец дал несколько тысяч концертов. Его композиции покоряли самые авторитетные хит-парады.

С самого начала музыкальной карьеры Валерия Меладзе автором почти всех его песен стал старший брат певца — Константин Меладзе. "Сэра", "Красиво", "Я не могу без тебя", "Салют, Вера!", "Небеса", "Любовь и млечный путь" — вот далеко не полный перечень хитов, которые подарил нам творческий тандем. Огромное количество музыкальных премий и наград — яркое свидетельство успешности и народной любви.

Галерея: Валерий Меладзе в Риге

Максим Галкин

12 июля

Магия его таланта никого не оставляет равнодушным. Вот уже десятилетия он собирает полные залы во многих странах мира. 12 июля в "Дзинтари" с уже ставшим традиционным летним концертом выступит Максим Галкин.

Юморист. Телеведущий. Шоумен. Певец. Список его регалий и статусов можно перечислять бесконечно. Но прежде всего Максим Галкин - настоящий Артист с большой буквы. Яркий, харизматичный и всегда актуальный. Уникальное сочетание мудрости и молодости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его сольные концерты в мозаику жанров, которые идут внахлёст: пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу. Его юмор злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. Максим чувствует свою аудиторию и просто задушевно беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни внезапно приехавшим старым друзьям.

Концерт Максима Галкина – это, фейерверк впечатлений, вулкан взрывных эмоций и гарантия великолепного настроения не только в день мероприятия, но и на несколько недель вперед. Его номера не устаревают, его залы не пустеют, его шутки не стареют. Потому что настоящий талант никогда не выйдет из моды...