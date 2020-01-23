Чт, 23.01.2020
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Фото: Знаменитые порноактрисы собрались на эротической выставке в Лас-Вегасе

2020 AVN Adult Entertainment Expo

ФОТО: MJT/AdMedia/SIPA/MJT/AdMedia/SIPA

С 22 по 25 января в отеле Hard Rock Hotel & Casino в Лас-Вегасе проходит эротическая выставка AVN Adult Entertainment Expo. 

AVN Adult Entertainment Expo - это крупнейшая выставка компаний порноиндустрии в США, одна из крупнейших в мире. Большинство участников выставки - это американские компании, но есть и европейские. 

Посетители не просто могли узнать о новинках этого бизнеса, но и лично увидеть порнозвезд мировой величины. 

На мероприятие пускают только совершеннолетних. Обычно первые два дня запланированы только для тех, кто имеет непосредственное отношение к порноиндустрии. На третий день на AVN Adult Entertainment Expo может прийти любой желающий. 

Начальная стоимость билетов 91 доллар, но можно приобрести и VIP-билет за 1500 долларов. 

ФОТО: Ethan Miller/AFP

ФОТО: MJT/AdMedia/SIPA/MJT/AdMedia/SIPA

ФОТО: MJT/AdMedia/SIPA/MJT/AdMedia/SIPA

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