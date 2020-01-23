Фото: Знаменитые порноактрисы собрались на эротической выставке в Лас-Вегасе

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С 22 по 25 января в отеле Hard Rock Hotel & Casino в Лас-Вегасе проходит эротическая выставка AVN Adult Entertainment Expo.
AVN Adult Entertainment Expo - это крупнейшая выставка компаний порноиндустрии в США, одна из крупнейших в мире. Большинство участников выставки - это американские компании, но есть и европейские.
Посетители не просто могли узнать о новинках этого бизнеса, но и лично увидеть порнозвезд мировой величины.
На мероприятие пускают только совершеннолетних. Обычно первые два дня запланированы только для тех, кто имеет непосредственное отношение к порноиндустрии. На третий день на AVN Adult Entertainment Expo может прийти любой желающий.
Начальная стоимость билетов 91 доллар, но можно приобрести и VIP-билет за 1500 долларов.