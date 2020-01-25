Сб, 25.01.2020
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  • Женская грудь и интимная гигиена: зрители Supernova в недоумении от новой ведущей

Женская грудь и интимная гигиена: зрители Supernova в недоумении от новой ведущей

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Музыкант Лаурис Рейникс в социальной сети Twitter начал обсуждать Беату Берзиню (Beta Beidz) - новую ведущую проекта Supernova. 

"Хотел познакомиться с новой ведущей латвийского "Евровидения"/Supernova. Зашел на YouTube и в первый же момент узнал намного больше, чем ожидал. Хорошо, что все в порядке с этим делом", - иронично написал Лаурис. 

На видео Бета объясняет одну из 13 вещей, которые ее бесят. В опубликованном материале она говорит о женской груди и том, что ей не нравится, когда другие женщины ее трогают. 

"Что-то не дин парень, но, вот, одна из пяти девушек думает, что это о`кей, потому что она девушка и я девушка - она может идти и трогать мои сиськи. "О, Беате, какие у тебя большие сиськи!". Ну бл***, не трогай мои сиськи! Кто ты такая, чтобы трогать мои сиськи? Только потому, что ты шлюшка и я шлюшка, у тебя есть п***а и у меня есть п***а, ты думаешь, что можешь трогать мои сиськи? Нет!" - говорит новая ведущая Supernova.

Кроме того, было опубликовано видео, где она обсуждает свою интимную гигиену. 

После этой публикации несколько людей стали делиться своими впечатлениями. Одна часть считает Беату некомпетентной, а другая часть с нетерпением ждет ее дебют на телеэкране. 

"Латвийское телевидение, вы это серьезно?", - спрашивает Элина.   

Кристапс же считает, что после таких видео от девушки можно ждать многого. 

"Талант неисчерпаем", - отмечает он.  

"Учитывая, что эта девушка экстремально популярна среди молодежи, наверное, это ход, чтобы привлечь молодую аудиторию. Я бы дал Беате вести мероприятие именно в таком стиле", - полагает Марта Кукаре.   

"Можно подумать, что у Supernova какой-то высокий стандарт в любом аспекте. Нет, какого уровня мероприятие, такого уровня музыка и такие же ведущие. Идеальный выбор!" - считает Алисе. 

Это видео можно найти на канале Beta Beidz. Они были опубликованы до того, как стало известно, что Беата станет новой ведущей телепроекта.

Напомним, музыкант, который отправится представлять Латвию на 65-м международном конкурсе "Евровидение", будет выбран 8 февраля. Финал национального отборочного конкурса будет показан всего один раз — в режиме прямой трансляции. Телезрители смогут активно поддержать своих фаворитов, участвуя в голосовании.

В этом году "Евровидение" пройдет в нидерландском городе Роттердаме. Латвия примет участие в этом песенном конкурсе в 21-й раз. 

Галерея: Сцена "Евровидение-2020"

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