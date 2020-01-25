Женская грудь и интимная гигиена: зрители Supernova в недоумении от новой ведущей

"Хотел познакомиться с новой ведущей латвийского "Евровидения"/Supernova. Зашел на YouTube и в первый же момент узнал намного больше, чем ожидал. Хорошо, что все в порядке с этим делом", - иронично написал Лаурис.

На видео Бета объясняет одну из 13 вещей, которые ее бесят. В опубликованном материале она говорит о женской груди и том, что ей не нравится, когда другие женщины ее трогают.

Gribēju iepazīties ar jauno Latvijas Eirovīzijas/Supernovas vadītāju. Iegāju YouTube un pirmajā rāvienā uzzināju daudz vairāk kā biju gaidījis. Labi, ka tagad viss kārtībā ar to lietu. pic.twitter.com/DOvCjjzTcq — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) January 23, 2020

"Что-то не дин парень, но, вот, одна из пяти девушек думает, что это о`кей, потому что она девушка и я девушка - она может идти и трогать мои сиськи. "О, Беате, какие у тебя большие сиськи!". Ну бл***, не трогай мои сиськи! Кто ты такая, чтобы трогать мои сиськи? Только потому, что ты шлюшка и я шлюшка, у тебя есть п***а и у меня есть п***а, ты думаешь, что можешь трогать мои сиськи? Нет!" - говорит новая ведущая Supernova.

Кроме того, было опубликовано видео, где она обсуждает свою интимную гигиену.

После этой публикации несколько людей стали делиться своими впечатлениями. Одна часть считает Беату некомпетентной, а другая часть с нетерпением ждет ее дебют на телеэкране.

"Латвийское телевидение, вы это серьезно?", - спрашивает Элина.

Beidz , pēc šitiem video es gaidu daudz ko no viņas. Talants ir neizsmeļams 🧐 — Kristaps.S (@Pankeris) January 23, 2020

Кристапс же считает, что после таких видео от девушки можно ждать многого.

"Талант неисчерпаем", - отмечает он.

Ņemot vērā, ka šī meitene ir ekstrēmi populāra jauniešu vidū, laikam tas ir gājiens, lai piesaistītu gados jaunu auditoriju. Es ļautu Betai vadīt pasākumu tieši šādā stilā. — Marta Kukarane (@Kukarane) January 23, 2020

"Учитывая, что эта девушка экстремально популярна среди молодежи, наверное, это ход, чтобы привлечь молодую аудиторию. Я бы дал Беате вести мероприятие именно в таком стиле", - полагает Марта Кукаре.

Varētu padomāt, ka Supernovai ir kkāds augstais standarts jebkādā aspektā :D Nop, kāda līmeņa pasākums, tāda līmeņa štruntīga mūzika un tādi paši vadītāji. Perfekta izvēle! 👌 — Alise (@mafmafii) January 23, 2020

"Можно подумать, что у Supernova какой-то высокий стандарт в любом аспекте. Нет, какого уровня мероприятие, такого уровня музыка и такие же ведущие. Идеальный выбор!" - считает Алисе.

Это видео можно найти на канале Beta Beidz. Они были опубликованы до того, как стало известно, что Беата станет новой ведущей телепроекта.

Напомним, музыкант, который отправится представлять Латвию на 65-м международном конкурсе "Евровидение", будет выбран 8 февраля. Финал национального отборочного конкурса будет показан всего один раз — в режиме прямой трансляции. Телезрители смогут активно поддержать своих фаворитов, участвуя в голосовании.

В этом году "Евровидение" пройдет в нидерландском городе Роттердаме. Латвия примет участие в этом песенном конкурсе в 21-й раз.