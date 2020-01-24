Маркус Рива взбудоражил поклонниц сексуальным клипом, снятым на заброшенном заводе

Песня написана в тандеме с латвийской певицей Аминатой Савадаго (участница конкурса "Евровидение" в 2015 году, занявшая 6 место).

Это автобиографический рассказ о решительности, уверенности в себе, вере в свои силы, а также несломленный дух и нескончаемая борьба со всевозможными обстоятельствами, которые встречаются на нашем пути – в том числе и наши страхи и сомнения.

"В центре клипа сам Маркус, а также отображение его внутреннего мира, мыслей, чувств в разных образах и символах", – рассказывает режиссер клипа Павел Требухин.

Для съемок было выбрано необычное решение.

"Чтобы придать видео необходимое настроение, мы решили снимать на 35-миллиметровую кинопленку. Это делает видеосъемку достаточно сложной, но таким образом возможно достичь необычного в наше время ощущения и качества",

Видео снимали в Риге (в квартале имени Эдмунда Фон Тромповского) за день до Рождества. В процессе приняли участие около 20 человек, и как зачастую бывает, съемки затянусь до утра. Рассказывая о съемках нового видео, Маркус смеется, что в тот момент ему пришлось напоминать самому себе, что он непоколебимый и необходимо сражаться с сонливостью, жутким холодом в заброшенном здании бывшего завода. Но, конечно, все эти неудобства исчезают, когда получаешь отличный результат, которым Маркус очень гордится.

"Это песня повествует о том, что происходит сейчас в мире и конкретно в моей жизни. Читайте строки и между ними! И делайте в жизни добрые дела! Делайте то, что вам нравится! И будьте смелыми!" – призывает Маркус Рива.

Работу над песней "Impossible" начали еще летом, а записана она в октябре в Лос-Анджелесе. Продюсером песни является G'harah PK Degeddingseze, который известен своим сотрудничеством с такими артистами, как: Крис Браун, Николь Шерзингер, Палома Фейт, 2 Chainz. Кстати, Маркус уже успешно сотрудничал с ним ранее над песнями "Take me down" и "I can".