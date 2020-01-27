Первая латвийская лента на латгальском языке, которую снимали всем городом

Его фильм Pilseta pie upes ("Город у реки") — первая латвийская лента на латгальском языке. Действие картины происходит в 30-40-х годах, а значит зрителя ждёт высказывание автора на важную для каждого жителя Латвии тему.

Основная тема фильма - история человека и нравов того времени. "Город у реки" снимали в Краславе, и съёмочной группе краславчане помогали всем городом.

Об этом, об отношении к теме самого автора и о многом другом слушайте в новом выпуске.