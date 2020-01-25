Face опубликовал видеоинструкцию, как правильно собирать передачу в СИЗО

Видео касалось фигуранта "Московского дела" Егора Лесных, которого приговорили к 3 годам колонии. Face совместно с Дарьей Блиновой и Алексеем Миняйло

Лесных стал одним из фигурантов "Московского дела". Суд признал его виновным в том, что на митинге в Москве он применил насилие к сотруднику полиции.

На видео Face, Блинова и Миняйло разворачивают шоколадные конфеты, чтобы не было обертки, а пряники складывают в прозрачный пакет.

По словам Блиновой, при подготовке передачи в СИЗО фруктов и овощей следует сохранять наклейки из магазина, чтобы был указан вес.

"Это дополнительное подтверждение, что это томаты, что никто туда ничего не подсыпал", объяснила она.

Что касается круп, то можно только те, что не требуют варки.

"Многим людям интересно, почему я этим занимаюсь, почему я собираю передачу человеку, которого я лично не знаю... Егор как и многие ребята, которые были осуждены и еще ждут суда, не сделали ничего страшного, ничего такого, что заслуживает суда, и уж точно они не заслуживают тюремных сроков", - завершает Face ролик речью.

Он убежден, что "не обязательно прыгать на танк, бороться с ветряными мельницами, но необходимо стараться защищать свои интересы".

"Каждый может попасть в подобную ситуацию и уехать на трешку ни за что. Мы должны бороться за свои интересы мирным путем, но должны бороться", - отмечает он.

Рэпер поясняет, что есть, которыми можно помочь осужденным, а это обязательно отразится на обществе.

"Поэтому я здесь сижу и делаю абсолютно маленький, но хороший поступок, чтобы помочь Егору, а через него и всем ребятам, кто страдает от несправедливости и нашей системы", - подытожил он.