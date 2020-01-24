Шоу, которое запомнят навсегда! Жан Поль Готье простился с миром высокой моды

За 50 лет работы в фэщн-индустрии Жан Поль Готье совершил настоящую революцию в мире высокой моды и накануне поставил точку - дизайнер представил свою последнюю коллекцию haute couture в парижском театре Theatre du Chatelet.

Прощальный показ был особенно эмоциональным не только потому, что Готье любим за его культовые наряды, но и потому, что он - один из немногих дизайнеров - живых легенд, который по праву считается французским национальным достоянием.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Это был не просто модный показ, а грандиозная вечеринка, на которой собрались все самые близкие друзья Готье. Шоу началось с перформанса - танцоры выбежали на подиум с черным гробом, после чего супермодель Карли Клосс с погребальным венком на спине открыла его крышку, и оттуда вышла девушка в белоснежном платье.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Затем модели, актрисы и певицы, которых уже много лет связывают с гениальным кутюрье теплые отношения, представили обработанные образы из архивов Jean Paul Gaultier. Так, Коко Роша исполнила танец в разноцветном килте с перьями, Дита фон Тиз показала платье-корсет, сделанное из широких поясов, Джиджи и Белла Хадид вышли в полупрозрачных костюмах, Милен Фармер - в серебристых диско-брюках, а завершила показ Ирина Шейк в нуарном платье невесты.

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA