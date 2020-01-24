"Гудок латыш! Гудок наш": Александр Гудков удивил поклонников из Латвии

В пятницу, 24 января, на странице радио "Эхо Москвы" появилась фотография, на которой Александр Гудков снялся с радиоведущими.

"Александр Гудков был сегодня у нас в гостях. Эховский метеоскоп в исполнении Александра слушайте и смотрите в актуальных сториз, там есть сохраненный прямой эфир", - было написано в публикации.

Удивлением для фанатов из Латвии стало то, что на груди звезды разместилась надпись на латышском языке.

"Tektoņiks tā ir mana elektroparadīze" (в переводе - "Тектоник - это мой электрорай").

Латвийский поклонник творчества Александра тут же отреагировал в комментариях:

"Это мой электрорай! Гудок латыш! Гудок наш", - написал пользователь под ником jewgeen.

Вероятно, что надпись отсылает к последнему видеоклипу Александра, который он снял совместно с Екатериной Варнавой - "Тектоник".