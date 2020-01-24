Пт, 24.01.2020
Я могу только сделать вывод, что у человека сдают нервы, поэтому он высказался. [..] Я могу раскрыть секрет, я не знаю, кто это - порноактрисы. Мне не нравятся порнофильмы, мне кажется, я ни одного в своей жизни не видел, поэтому мне сложно понять некоторые сравнения. Олег Буров

"Гудок латыш! Гудок наш": Александр Гудков удивил поклонников из Латвии

Александр Гудков

ФОТО: скриншот видео

Популярный российский комик, шоумен и продюсер Александр Гудков удивил своих латвийских поклонников. Артист сфотографировался в свитере с надписью на латышском языке. 

В пятницу, 24 января, на странице радио "Эхо Москвы" появилась фотография, на которой Александр Гудков снялся с радиоведущими. 

"Александр Гудков был сегодня у нас в гостях. Эховский метеоскоп в исполнении Александра слушайте и смотрите в актуальных сториз, там есть сохраненный прямой эфир", - было написано в публикации. 

Удивлением для фанатов из Латвии стало то, что на груди звезды разместилась надпись на латышском языке.

"Tektoņiks tā ir mana elektroparadīze" (в переводе - "Тектоник - это мой электрорай").

Латвийский поклонник творчества Александра тут же отреагировал в комментариях:

"Это мой электрорай! Гудок латыш! Гудок наш", - написал пользователь под ником jewgeen. 

Вероятно, что надпись отсылает к последнему видеоклипу Александра, который он снял совместно с Екатериной Варнавой - "Тектоник". 

Кроме того, как сообщают очевидцы и как можно наблюдать по странице артиста в Instagram, гудков часто бывает в Латвии. Возможно, столь интересную одежду ему подарил кто-то из латвийских друзей. 

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Под грибами.

Публикация от 📯 (@gudokgudok)

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