"Гудок латыш! Гудок наш": Александр Гудков удивил поклонников из Латвии

Популярный российский комик, шоумен и продюсер Александр Гудков удивил своих латвийских поклонников. Артист сфотографировался в свитере с надписью на латышском языке.
В пятницу, 24 января, на странице радио "Эхо Москвы" появилась фотография, на которой Александр Гудков снялся с радиоведущими.
"Александр Гудков был сегодня у нас в гостях. Эховский метеоскоп в исполнении Александра слушайте и смотрите в актуальных сториз, там есть сохраненный прямой эфир", - было написано в публикации.
Удивлением для фанатов из Латвии стало то, что на груди звезды разместилась надпись на латышском языке.
"Tektoņiks tā ir mana elektroparadīze" (в переводе - "Тектоник - это мой электрорай").
Латвийский поклонник творчества Александра тут же отреагировал в комментариях:
"Это мой электрорай! Гудок латыш! Гудок наш", - написал пользователь под ником jewgeen.
Вероятно, что надпись отсылает к последнему видеоклипу Александра, который он снял совместно с Екатериной Варнавой - "Тектоник".
Кроме того, как сообщают очевидцы и как можно наблюдать по странице артиста в Instagram, гудков часто бывает в Латвии. Возможно, столь интересную одежду ему подарил кто-то из латвийских друзей.