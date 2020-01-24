Пт, 24.01.2020
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Как выглядит 50-летняя россиянка, признанная самой красивой бабушкой в Европе
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ФОТО: скриншот instagram.com/_egina_ed

На днях в Болгарии прошел международный конкурс красоты для женщин старше 40 лет Mrs. World Classic, по результатам которого титула самой красивой бабушки в Европе удостоилась 50-летняя россиянка Екатерина Егина.

22 января в болгарской Софии состоялся финал международного конкурса красоты Mrs. World Classic, в котором состязались 30 участниц из Индии, Украины, России, Эстонии и других стран мира. 

Конкурс разделен на две категории. В одной из них участвуют женщины, у которых есть дети, а в другой - те, кто уже успел стать бабушкой. 

Победительницей во второй категории стала Екатерина Егина из Рязани, которой удалось удивить жюри не только своей внешностью и фигурой, но и джазовым вокалом.

Как сообщают российские СМИ, у Екатерины есть маленькая внучка Ева, с которой она проводит все свободное время.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кроме того, эффектная брюнетка много путешествует, активно занимается спортом (в ее микроблоге можно найти множество фото и видео с тренировок), а также является руководителем проекта по здоровому питанию и разрабатывает рационы для похудения.

Смотрите, как выглядит самая красивая бабушка в Европе!

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