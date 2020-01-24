14-летняя клиентка центра соцопеки стала жертвой сексуальных домогательств

В минувшем году, на Лиго, до 14-летней пациентки центра соцопеки домогался другой клиент, которого описывают как агрессивного, ранее судимого за различные нарушения юношу.

Момент домогательств пресекла сотрудница центра. Руководитель учреждения - Скайдрите Курсите рассказала, что 23 июня, во время прогулки, несовершеннолетняя девочка прогуливалась по территорию центра с игрушечной коляской, и вдруг пропала из виду.

"Социальный работник сразу стала искать и нашла. Все произошло очень быстро, и, можно сказать, преступление удалось предотвратить. Все началось с того, что он трогал ее грудь, потом пробовал [...], зажимал ей рот", - рассказала в интервью Panorāma директор центра.

Выяснилось, что душевнобольная девочка была не единственной жертвой агрессивного юноши.

Программе стало известно, что юноше на данный момент 18 лет, но летом он еще был несовершеннолетним, как и его жертва. Это значит, что они не могли гулять без присмотра сотрудников и по территории, и внутри помещений.

Руководитель центра указала, что сейчас клиенты могут чувствовать себя в безопасности, однако молодой мужчина со склонностью к насилию решением суда освобожден из заключения.

По данному факту заведено уголовное дело, в ближайшее время дело будет передано в суд. "По мнению прокурора, достаточно доказательств, чтобы суд признал этого человека виновным. Получены все необходимые свидетельства, проведены экспертизы. Скоро дело может отправиться в суд", - рассказала представитель прокуратуры Лаура Маевска. Тем временем представитель Госполиции Ласма Курсите сообщила, что агрессивный мужчина был дееспособным, следовательно, понимал, что делал. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения вплоть до 15 лет - за использование беспомощного положения пострадавшего.

Напомним: несколько лет назад, в 2012 году, Kalkūni стали печально известны по причине смерти многих клиентов центра.