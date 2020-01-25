Будьте бдительны: увеличилось число квартирных краж

За прошедшие сутки было зафиксировано шесть подобных краж.

Госполиция и ранее заявляла, что количество квартирных краж увеличивается в осенние и зимние месяцы - в ноябре, декабре и январе. Это связано не только с ранним наступлением темноты, но и с новогодними праздниками, когда жители оставляют свои дома без присмотра или просто становятся менее осторожными. Полиция призывает принимать меры безопасности для защиты своего имущества.

Большое количество квартирных краж происходит из-за того, что владельцы оставляют открытыми двери или окна.

Хозяева квартир совершают эту ошибку не только при отъезде, но и находясь дома. Иногда преступники обворовывают квартиры, пока хозяева спят или отдыхают в гостиной. По этой причине ценные вещи не следует хранить в коридоре.