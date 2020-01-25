Сб, 25.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке
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Будьте бдительны: увеличилось число квартирных краж

иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Латвии на этой неделе (с 20 января 2020 года) полиция зарегистрировала 43 квартирных кражи, свидетельствует обобщенная агентством LETA информация Госполиции.

За прошедшие сутки было зафиксировано шесть подобных краж.

Госполиция и ранее заявляла, что количество квартирных краж увеличивается в осенние и зимние месяцы - в ноябре, декабре и январе. Это связано не только с ранним наступлением темноты, но и с новогодними праздниками, когда жители оставляют свои дома без присмотра или просто становятся менее осторожными. Полиция призывает принимать меры безопасности для защиты своего имущества.

Большое количество квартирных краж происходит из-за того, что владельцы оставляют открытыми двери или окна.

Хозяева квартир совершают эту ошибку не только при отъезде, но и находясь дома. Иногда преступники обворовывают квартиры, пока хозяева спят или отдыхают в гостиной. По этой причине ценные вещи не следует хранить в коридоре.

Кроме того, необходимо закрывать окна, ведь воры для проникновения в квартиру могут использовать даже окна, оставленные в режиме проветривания.

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