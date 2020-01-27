Холокост в Балтии: почему одни убивали, а другие спасали

В этом выпуске:

Праведники мира Латвии.

Холокост в Балтии. Статистика катастрофы.

На карте Латвии – сотни точек, где в 40-х, в годы немецкой оккупации, одни люди спасали других. Люди разных национальностей в своих домах прятали от нацистов евреев. В специальном репортаже программы "Балтия. Неделя" свидетели тех событий, непосредственные участники, историки и другие.

Лолита Томсоне много лет исследует тему Холокоста в Латвии. Например, в доме, на Баложу, 10, семья Кумеровых, балтийских немцев, скрывала еврейскую девочку из рижского гетто - Авиву Нибург. Ее вынесли просто в мешке из рижского гетто и оставили здесь, как дрова или что-то похожее.

"Они жили на втором этаже, а внизу была немецкая комендатура, и они как-то умудрялись это делать. При этом девочку, чтобы ее вообще можно было выводить гулять, свежим воздухом дышать, переодевали мальчиком, потому что все знали, что у Кумеровых есть двое мальчишек. Мать девочки, Роза, прошла много лагерей и чудом выжила. И она вернулась сюда в 45 году и встретила свою девочку, которая была жива…", - рассказывает Лолита Томсоне. Это одна из немногих историй с хорошим концом. Спустя десятилетия, та самая девочка из Рижского гетто, которую прятали в этом доме, расскажет о том, что ей пришлось пережить.

Авива осталась жива, переехала в Израиль. Бывшая узница Рижского гетто рассказала свои воспоминания: "Я была очень маленькой и худой. Меня спрятали в мешке с одеялами, завязали мешок и забросили наверх, в кузов грузовика вместе с другими мешками. Никто ничего не заметил и не понял. Когда машины начали выезжать из Рижского гетто, меня никто не обнаружил".

"Это вопрос понимания - что такое человек. То небольшое количество людей, спасателей, которые спасали евреев здесь, спасали их в то время, когда только за то, что они думали об этом, им могла грозить смертная казнь. Они ставили в опасность своих близких, не говоря уже о себе. И действительно, многие поплатились жизнью. Это настоящие герои в полном смысле понимания сущности человека", - говорит Раввин Менахем Баркан, создатель музея Рижского гетто.

В Румбульском лесу Риги, где в 41-м, всего за два дня было уничтожено уничтожили почти 30 тысяч евреев, булыжники из рижского гетто стали частью мемориального комплекса. В 50-е, именно здесь установили единственный в СССР памятный камень "евреям – жертвам фашизма". Теперь здесь ежегодно проходят памятные мероприятия.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс на мероприятии заявил, что он должен извиниться за то, что Латвийского государства тогда не существовало, за то, что оно не могло спасти своих граждан, своих евреев, и допустило на своей земле такие преступления. "Мы не могли их предотвратить. Мы должны осудить не только преступления нацизма здесь, на латвийской земле, но и признать ответственность проживавших в Латвии граждан, которые тогда или молчали, или, к сожалению, участвовали в этих преступлениях", - сказал министр.

Спустя годы Израиль назовет таких людей – тех, кто в период нацизма спасал евреев – "Праведниками народов мира". В большинстве своем они обычные люди, просто не смогли отвернуться и пройти мимо. Хотя ясно понимали, чем они рискуют.

Больше историй, в том числе рассказы узников Рижского гетто, смотрите в сюжете "Балтия. Неделя".