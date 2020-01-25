Объявлены наставники нового сезона шоу "Голос. Дети"

"Все трое — ветераны конкурса. Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, и только для Полины Гагариной это будет дебют", — сказано в пресс-релизе.

Приемная комиссия "Голоса" рассмотрела тысячи заявок, примерно 800 претендентов позвали на очные кастинги в "Останкино", а к слепым прослушиваниям были допущены 110 вокалистов. В их числе те из ребят, кто не успел выйти на сцену в прошлом году, так как наставники к тому моменту уже набрали команды.