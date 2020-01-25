Сб, 25.01.2020
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Объявлены наставники нового сезона шоу "Голос. Дети"

Голос. Дети

ФОТО: скриншот видео

Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе - будущие наставники нового сезона шоу "Голос.Дети". Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Первого канала.

"Все трое — ветераны конкурса. Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, и только для Полины Гагариной это будет дебют", — сказано в пресс-релизе.

Актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце станет соведущей Дмитрия Нагиева в новом сезоне "Голос. Дети".

Приемная комиссия "Голоса" рассмотрела тысячи заявок, примерно 800 претендентов позвали на очные кастинги в "Останкино", а к слепым прослушиваниям были допущены 110 вокалистов. В их числе те из ребят, кто не успел выйти на сцену в прошлом году, так как наставники к тому моменту уже набрали команды.

"Как и всегда, у "Голоса" широчайшая география", — говорится в сообщении, где отмечается ряд российских городов. 

Помимо этого, в конкурсе примут участие юные вокалисты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвии, Турции, Узбекистана, Украины и Финляндии.

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