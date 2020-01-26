"Кислотный DJ": Слава, романы и жизнь певицы Акулы в США

Отец будущей звезды хотел, чтобы дочь занималась спортом. Оксана серьезно занималась акробатикой и достигла успеха, но в какой-то момент переметнулась на музыку.

"Папа говорил преподавателям, что я гений, да я и сама была уверена в том, что смогу всего добиться. Уже в 14 лет я начала писать музыку вместе с моим соавтором Андреем Баскаковым", - цитирует артистку издание.

В ее родном городе (Ростове-на-Дону) было много музыкальных команд, часть даже приобрели всероссийскую популярность: к примеру, Василий "Баста" Вакуленко, певица Света, и "Каста", но Акула была одной из первых.

Первый гастрольный тур Оксаны произошел в 15 лет. Тогда артистка отправилась в Германию. Как рассказала певица, тогда она верила влиятельным продюсерам, но они лишь давали ей пустые обещания.

Звонок Сергею Жукову с предложением сотрудничать - стал поворотным.

Оксана никогда не сомневалась, что станет звездой и переедет в Москву. Андрей Баскаков снял ей и ее музыкантам квартиру. За ней регулярно следили, чтобы она посещала все репетиции и танцевальные занятия.

"Работа была сложная, но интересная", - вспоминает Акула.

Да, Почепа была самоуверенной, но не догадывалась, что ее первый альбом приобретет такой сногсшибательный успех. На ее концерты приходили тысячи людей. Она нравилась зрителям тем, что была очень юной, но пела взрослые песни.

Певица оказалась в эпицентре успеха. Вокруг нее было все - алкоголь и наркотики.

Девушка утверждает, что никогда не принимала наркотиков, хотя ее коллеги этим злоупотребляли.

Второй альбом звезды "Без любви" и популярность Акулы только возросла. Неожиданно для всех, Оксана приняла решение все бросить и уехать в США. Там артистка осталась на два года. Девушка сильно влюбилась и бросила все ради этого мужчины.

Она хотела настоящего женского счастья, хотела любить и быть любимой.

Обратно в Россию Оксану забрал папа, который объяснил ей, что глупо бросать то, во что она вложила столько сил и времени. Вернувшись, Почепе пришлось все создавать с нуля.

За время ее отсутствия в шоу-бизнесе все изменилось. Огромное влияние стал оказывать успех в интернете.