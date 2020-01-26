Ринкевич планирует уделять больше внимания экономической дипломатии

"В плане работы на этот год я сделал больший упор на экономическую дипломатию, а также содействие визитам предприятий, занимающихся высокими и информационными технологиями, в другие страны", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что планирует смотреть в сторону Африки, а также тех стран, где латвийские предприниматели, представляющие отрасли с высокой добавленной стоимостью, заинтересованы работать.

Министр подчеркнул то, что Латвия пригласила президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить страну.

"Это классический пример того, что наши компании не готовы использовать возможности. В течение многих лет мы делали все, чтобы отношения между нашими странами были хорошими. В тот момент, когда появляется интерес к развитию экономического сотрудничества, наши предприниматели, которые часто жалуются на то, что, например, отношения между Латвией и Россией мешают их бизнесу, оказываются не готовы к сотрудничеству с Белоруссией ", - заявил Ринкевич.

Министр сообщил, что у белорусов есть конкретные предложения, относящиеся к транзиту нефти, но латвийский бизнес не использует возможности, в то время как другие порты готовы действовать.

"Это фантастический пример того, что не все определяется политическими отношениями. Речь идет о готовности нашего бизнеса", - сказал политик.

Министр также упомянул компании, работающие в непростой транзитной отрасли, которые часто пытаются списать свою бизнес-политику или ее отсутствие на проблемы дипломатии, геополитики или двусторонних отношений государств, однако, когда появляется выгодная возможность, они не готовы действовать.

По его словам, часто самая благоприятная политическая ситуация не приводит к экономическим возможностям.