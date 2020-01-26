Анна Седокова: "Утренний секс - лучшая альтернатива зарядке"

Начала звезда с того, что указала на результаты исследования американского сайта. Возлюбленная латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подчеркнула, что занятия любовью по утрам значительно улучшают здоровье и предотвращает депрессию.

Именно утром организм мужчин и женщин лучше всего готов для занятия любовью. Кроме того, Анна считает, что секс добавит вашему виду свежести и заменит макияж.

"Секс повышает уровень окситоцина, который способствует предотвращению депрессии. Значит, румянец обеспечен и без хайлайтеров. Секс вместо макияжа! Утренний секс активирует иммунную систему за счет стимуляции выработки иммуноглобулина, положительно влияет на состояние кожи и волос, укрепляет мышцы, а по некоторым данным, даже кости", - подчеркнула красавица.

Многодетная мама уверена, что секс - "это лучшая альтернатива зарядке".

"Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту... Ради такого можно стать жаворонком! Мне нравится утренний секс!" - призналась звезда.