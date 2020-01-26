Эпидемиологи установили источник коронавируса в Китае

Нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус, были обнаружены в 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов Хуанань, отмечает Xinhua, подчеркивая, что это свидетельствует о том, что источником вируса стали дикие животные, которыми торговали на рынке.

Проверка показала, что, фактически, на рынке велась смешанная торговля, причем торговали в том числе и живыми дикими животными. В связи с этим, можно с высокой долей вероятности подозревать, что возникновение эпидемии связано именно с дикими животными.

Как сообщает ВВС, Китай запретил торговлю дикими животными в магазинах, рынках и ресторанах, а также в сетевых магазинах по всей стране.

При этом китайская кухня имеет множество рецептов, основанных на мясе диких и экзотических животных, птиц и рептилий. В основном, экзотических животных используют в народной медицине.

Запрет вводится в воскресенье и будет повсеместным.

Напомним, в Китае число погибших от нового коронавируса выросло до 56, а количество подтвержденных случаев заболевания достигло почти 2000.

В попытках ограничить распространение вируса, Китай в субботу установил более строгие ограничения на путешествия, а Франция и США готовятся эвакуировать своих граждан из Ухани, который находится в кризисном центре вируса.

Болезнь уже затронула все крупнейшие регионы Китая, за исключением Тибета.

В городе Ухань, из которого и началось распространение опасного заболевания, с четверга установлен карантин и решено срочно построить еще две больницы, каждая из которых примерно на 1000 койкомест.