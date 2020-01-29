Эта история началась в 1990-х году в одном из подвалов теплового узла на улице Гертрудес, где у подростков была штаб-квартира. Дети бродили, "обчищали" местные офисы, ночевали в подвале, пили алкоголь. Среди них был Роман Синицин, который до сих пор находится под судом по обвинению в причастности к краже 25 лет назад.

Прокуратура указывает, что преступления, за которые лицо по-прежнему привлекается к уголовной ответственности, квалифицируются как тяжкие. У адвоката Артурса Звейсалниекса свои мысли на этот счет.

"Давайте начнем с того, что в наше время даже представить сложно, что 14-летние и 15-летние мальчики живут в подвале", начинает Звейсалниекс - адвокат, который защищает интересы Романа уже с 2015 года. Дело он характеризует как "уникальный" случай в своей практике. По большей части, из-за глупости. С тех пор прошло четверть века, жертв - юридических лиц - больше не существует, доказательства не могут быть проверены, и, будучи подростком, Синицин провел девять с половиной месяцев в предварительном заключении. Однако прокуратура не отступает.

Уже 15 лет Роман живет и работает в Нидерландах - он регулярно ездит в Латвию на заседания. Когда после вынесения оправдательного приговора первой инстанции в 2017 году показалось, что в деле можно поставить точку, в мае 2019 года адвокат Артур Звейсалниекс получил протест прокурора, и это означало только одно - дело продолжит рассматривать Рижский окружной суд с тремя судьями в составе.

Несколько лет назад роман почти опустил руки: не нужно никакой компенсации, скорее все забыть и все, а теперь чувствует себя обиженным:

“Неужели суд до пенсии продлится?”

Суровые девяностые

Чем занимались Роман и другие подростки из проблемных семей в 1990-х годах? "В то время стране было глубоко наплевать, что дети живут в подвалах, как будто это не важно", - говорит адвокат.

"До преступления, в котором обвинили 14-летнего Романа, было воровство в магазине Gerkens@Co, в котором украли музыкальный центр. После этого подростки, "выбив входную дверь ногой", проникли в офис, из которого вынесли радиоаппаратуру, пишущую машинку, жалюзи, набор стаканов, канцелярские предметы. В 1995 году подростки из магазина украли шубы - там уже крупные суммы. В марте того же года молодые люди ограбили продуктовый магазин - товар выносили, в буквальном смысле, рядами. В этом случае есть большой вопрос - моли ли два парня вынести все вышеперечисленное - шесть бутылок Coca-cola и Fanta, по полтора литра каждая, 65 яиц Kinder, 7 пачек риса - каждая весом по килограмму, пачки кофе, шампиньоны и так далее. Я бы понял, если бы мальчики взяли Fanta, конфет, сигарет, водку, но не шампиньоны же..."

Есть ощущение, что им приписали все, чего не хватало в магазине.

Как бы то ни было, наступил день, когда полиция нагрянула в "штаб" подростков, где и было обнаружено часть украденного имущества. Несовершеннолетних арестовали.

Прокуратура утверждает, что Синицину было предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, в том числе крупномасштабной краже и во вторжении в помещения (статья 139 (4) и (5) Уголовного кодекса).

ФОТО: кадр из видео

15-летний Роман оказался в центральной тюрьме, где провел девять с половиной месяцев. В более старшем возрасте Роман рассказал передаче канала LTV "Panorāma", что после ареста сотрудники милиции обращались с ним жестоко - одевали на голову противогаз, перекрывая отверстие для поступления воздуха. "Сегодня представители правоохранительных органов могут делать святое выражение лица, мол, ничего такого не происходило, но те, кому пришлось столкнуться с полицией в 1990-х годах, не удивятся подобному", - комментирует адвокат.

"Это были дети, которые оказались в сложной ситуации. В 1990-х годах места для содержания несовершеннолетних были ужасными - там царило насилие", - объясняет адвокат. "Сегодня за подобные деяния даже предварительное заключение не будет применено".

Почти мистика...

В 1995 году Роман был единственным, кто не признал свою вину в краже. С 1995 по 2000 год никаких действий по этому делу не предпринималось. Забыли, потеряли или это была обычная практика? На рубеже веков дело "возродилось". Звейсалниекс продолжает: "Роман в то время не был самым порядочным гражданином - еще одно преступление привело к пяти годам тюремного заключения - до 2005 года. Было бы логично, если бы в течение этих пяти лет дело рассматривалось. Роман вспоминает, что его однажды доставили в суд, но отложили заседание на неопределенное время, потому что кто-то не приехал. Возможно, два раза отвозили - он уже не помнит".

Наступил 2005 год - Роман вышел из тюрьмы, вдохнул и начал новую жизнь. Он уехал в Нидерланды, начал работать, завел семью. "Он живет и работает по закону, никогда не совершал никаких преступлений в Нидерландах", - добавляет адвокат. Роман ездил в Латвию почти каждый год, даже не осознавая, что в 2006 году какой-то сотрудник примет решение арестовать его. Роман не скрывался: из Управления по делам гражданства и миграции он направился прямо в Центральную тюрьму.

Опять! Спустя 20 лет!

"Уже тогда срок заключения был превышен, но это не помешало арестовать Романа снова", - возмущается адвокат. За две недели он добился, что бы мужчину освободили под залог.

Начался судебный процесс. Первая большая проблема пряталась в толстой папке с материалами на русском языке. Пришлось переводить. "2 декабря 2015 года прокурор заявил, что необходимо вызвать в суд всех жертв по данному делу. Потерпевших - юридические лица - уже не существует. Роману было предложено признать вину, но он отказался.

В суд были вызваны люди, которые, конечно, не могли вспомнить события того времени.

В то время не было никаких персональных кодов, поэтому некоторых свидетелей просто не могли опознать. Когда мы начали задавать вопросы человеку из Тукумса, он в замешательстве посмотрел на нас - это оказался вообще другой человек".

Суд пришел к выводу, что невозможно оценить не поддающиеся проверке доказательства, и Романа оправдали. Мужчина выдохнул - все кончено - и сказал, что хочет забыть эту историю как можно скорее. В январе 2017 года и Роман, и его адвокат были уверены, что в деле поставлена жирная точка. Затем произошли почти загадочные события - 16 мая 2019 года Артурс Звейсалниекс получил апелляционный протест, который "залежался" в судебной канцелярии. В документе, однако, указана дата 18 декабря 2019 года.

Дело, которое рассматривают три серьезных судьи

На этот раз дело рассматривают три судьи. "Представьте, сидят трое взрослых людей...", иронично продолжает Звейсалниекс. Следующее заседание назначено на 24 февраля 2020 года. Прокурор требует лишения свободы на 10 месяцев и 7 дней - это именно столько, сколько времени Роман уже провел в тюрьме. "Это означает, что прокуратура считает, что за содеянное в 1995 году, полагается наказание более суровое, чем за аналогичное преступление сегодня. Сложно представить, что сегодня 15-летнему подростку грозит реальное тюремное заключение сроком в десять месяцев за первую кражу!"

ФОТО: кадр из видео

Если дело 25-летней давности - нонсенс, то дело, которому всего десять лет - ничего особенного, продолжает адвокат Артурс Звейсалниекс. Часто преступление, совершенное в молодости, возвращается через десять лет как бумеранг и разрушает жизнь человека. Например, человек живет и работает за границей в течение многих лет, но затем вдруг Латвия требует экстрадиции, чтобы он несколько месяцев провел в тюрьме. За этот период он теряет работу, репутацию, возможно, семью.

Был такой случай: 30 октября 2009 года, около 11.30 некий мужчина зашел в магазин Maxima в Резекне.

Он взял с полки одну пачку бульона Maggi, стоимостью 19 сантимов. Он положил ее в карман куртки и, не заплатив, прошел мимо кассы.

Ужасно, не правда ли? Дело рассматривалось судом в трех инстанциях, пока, наконец, Верховный суд не оправдал мужчину.