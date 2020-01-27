"Это путь в никуда". Эксперт раскритиковал LDz за унаследованную от Советского Союза бизнес-модель

Он отметил, что тенденцию к сокращению объема железнодорожных грузов можно уменьшить путем срочного пересмотра и значительного снижения цен на монопольные услуги LDz, чего можно добиться путем повышения экономической эффективности деятельности LDz.

Бремзе напомнил, что, согласно данным Министерства сообщения, объем железнодорожных транзитных грузов через порты в 2019 году был на 15,8% ниже, чем годом ранее, а объем грузов, перевезенных по железной дороге, был самым низким за последние 17 лет.

Кроме того, недавно LDz объявило об увольнении 1500 работников.

По мнению Бремзе, это во многом связано с необдуманным увеличением базы расходов прежним руководством LDz и соответствующим повышением тарифов на услуги железной дороги, а также с нежеланием обеспечить равные конкурентные условия для всех грузовых перевозчиков.

Вместо этого предприятие сосредоточилось на лоббировании интересов исключительно своей дочерней компании LDz Cargo и АО Baltijas Ttranzīta serviss, подчеркнул Бремзе.

Он отметил, что самой большой проблемой в сегменте железнодорожных грузоперевозок по-прежнему остается не открытый для свободной конкуренции рынок, и напомнил, что рынок грузовых перевозок Европейского союза (ЕС) открыт с 2007 года, поэтому Латвии как государству-члену ЕС необходимо было обеспечить эти конкурентные возможности еще 12 лет назад.

Бремзе напомнил, что в LDz 12 лет назад была произведена реорганизация с целью адаптации предприятия к работе в условиях рыночной экономики и требованиям ЕС, однако за эти годы компания так и не поняла, что такое управление инфраструктурой и каким должно быть современное управление железной дорогой.

По словам Бремзе, LDz все эти годы использовало унаследованную от Советского Союза бизнес-модель, перевозя грузы с востока, однако теперь поток этих грузов закончился, и выяснилось, что железнодорожная система нежизнеспособна.

Также он указал на слишком высокие расценки на услуги железной дороги и заявил, что, по имеющейся информации, с февраля этого года плата за инфраструктуру снова возрастет.

По его словам, в свое время было подсчитано, что стоимость железнодорожных перевозок от латвийской границы до борта судна составляет 80% или даже больше от общих затрат. В среднем по Европе стоимость перевозок составляет 3 евро за км, в Польше - 5 евро за км, в Германии - 1,5 евро за км, а в Латвии - 11 евро за км.

"Это путь в никуда. Конечно, жизнь заставит реализовать необходимые реформы, в результате которых железнодорожная индустрия трансформируется и будет отвечать требованиям и потребностям рынка, но этот процесс будет очень сложным", - сказал глава Baltijas ekspresis.

По словам Бремзе, ситуация улучшится, если Латвия наконец выполнит свою домашнюю работу, открыв рынок железнодорожных грузоперевозок для свободной конкуренции, а также введет привлекательные для клиентов цены на монопольные услуги железной дороги.