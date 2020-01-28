СМИ: Ольга Бузова собрала подруг на тайный девичник

Ольга Бузова неоднократно повторяла, что тяжело переносила расставание с Дмитрием Тарасовым. Неоднократно девушка пыталась найти свою любовь, но безуспешно.

Перед Новым годом теледива представила своего избранника - блогера и певца Давида Манукяна.

Ходят слухи, что любовь зародилась во время съемок клипа "Лайкер", где Манукян сыграл главную мужскую роль.

Перед Новым годом влюбленные выпустили совместную песню "Мандаринка" со словами: "Мандаринка и бокальчик любимого игристого. Нас закружит зимушка пушистая. Заберу тебя с собой в Новый год!".

Потом Давид и Ольга провели каникулы на горнолыжном курорте Куршевеле и отправились в Таиланд. Именно там Ольга и отметила свой 34-й день рождения.

"Дава заранее заказал столик в ресторане, попросил накрыть его на двоих... И там он преподнес Ольге букет из 501 розы и украшение", - сообщает издание.

Подарком для Бузовой стал браслет Gucci из золота 750-й пробы с бриллиантами. СМИ пишут, что подобное украшение стоит 6000 евро.

Кроме того, Дава организовал вертолетную прогулку, показав имениннице красоты Пхукета с высоты птичьего полета.

Ходят слухи, что он сделал предложение Ольге во время полета.

Позже Ольга собрала своих подруг в ресторане на тайный ужин. Мужчин среди них не было.

ФОТО: instagram.com/buzova86

Журналисты уверены, что Бузова и Манукян отправятся в ЗАГС уже в этом году.