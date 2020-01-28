СМИ: Ольга Бузова собрала подруг на тайный девичник

34-летняя звезда Ольга Бузова согласилась стать женой 26-летнего блогера Давида Манукяна. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Ольга Бузова неоднократно повторяла, что тяжело переносила расставание с Дмитрием Тарасовым. Неоднократно девушка пыталась найти свою любовь, но безуспешно.
Перед Новым годом теледива представила своего избранника - блогера и певца Давида Манукяна.
Ходят слухи, что любовь зародилась во время съемок клипа "Лайкер", где Манукян сыграл главную мужскую роль.
Перед Новым годом влюбленные выпустили совместную песню "Мандаринка" со словами: "Мандаринка и бокальчик любимого игристого. Нас закружит зимушка пушистая. Заберу тебя с собой в Новый год!".
Потом Давид и Ольга провели каникулы на горнолыжном курорте Куршевеле и отправились в Таиланд. Именно там Ольга и отметила свой 34-й день рождения.
"Дава заранее заказал столик в ресторане, попросил накрыть его на двоих... И там он преподнес Ольге букет из 501 розы и украшение", - сообщает издание.
Подарком для Бузовой стал браслет Gucci из золота 750-й пробы с бриллиантами. СМИ пишут, что подобное украшение стоит 6000 евро.
Кроме того, Дава организовал вертолетную прогулку, показав имениннице красоты Пхукета с высоты птичьего полета.
Ходят слухи, что он сделал предложение Ольге во время полета.
Позже Ольга собрала своих подруг в ресторане на тайный ужин. Мужчин среди них не было.
Журналисты уверены, что Бузова и Манукян отправятся в ЗАГС уже в этом году.
Определенно, свадьба Ольги и Давида станет одним из самых обсуждаемых торжеств 2020 года!