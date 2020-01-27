Талибы заявили, что упавший в Афганистане самолет - американский; Пентагон подтвердил

"В провинции Газни рухнул самолет американских оккупантов", - сказано в сообщении, которое распространил представитель талибов Забихулла Муддахид. Он сообщил, что все члены экипажа погибли.

В понедельник днем (по латвийскому времени), сообщалось, что вооруженные силы США проверяют эту информацию. В понедельник вечером представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леджетт в официальном аккаунте в Twitter сообщил, что самолет, разбившийся в Афганистане, действительно принадлежал Военно-воздушным силам США.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) 27 января 2020 г.

Также он назвал ложной информацию, что самолет сбили талибы. Причина крушения устанавливается. Также Леджетт разместил информацию в Twitter, что обломки принадлежат военному самолету Bombardier E-11A.

Тем временем CBS News, отмечает, что, возможно, самолет совершал полет между Кандагаром и Кабулом, а также ссылается на афганского чиновника, который рассказал, что среди обломков нашли тела двух пилотов. Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в отдаленном районе Дех Як провинции Газни.

РБК со ссылкой на издание Afghanistan Times пишет, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем отрядом движения "Талибан"."Медуза" отмечает, что боевики "Талибана" первыми прибыли к упавшему самолету. Они попытались потушить пожар, возникший на месте падения лайнера.

Пока официально неизвестно, сколько человек находились на борту судна и есть ли в результате крушения погибшие.