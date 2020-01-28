LTAB: пострадавшие в ДТП теперь получают компенсацию ОСТА быстрее

"Существенное сокращение наблюдалось именно в 2019 году, что связано с вложениями страховщиков в разработку и введение инноваций, сделанными в последние годы. Данные инновации направлены на улучшение обслуживания клиентов", - объясняет председатель правления LTAB Янис Абашин.

Среднее количество дней с момента подачи заявления о страховом случае до принятия решения существенно отличается в зависимости от того, было ли ДТП зафиксировано при помощи согласованного извещения или оформлено при помощи полицейского протокола.

В первом случае решение о выплате компенсации в прошлом году страховщики принимали в среднем за 32 дня, а во втором – за 40 дней.

"Это объясняется главным образом процедурой обмена информацией между Государственной полицией и страховщиками, а также возможно возбужденными криминальными процессами, что существенно продлевает средний период принятия решения", - рассказывает Я. Абашин.

Как один из факторов, в последнее время поспособствовавших уменьшению средней продолжительности принятия решения, можно упомянуть введенную LTAB в 2018 году функцию заполнения согласованного извещения в приложении LTAB OCTA.

"Хотя число тех, кто заполняет Согласованное извещение в мобильном приложении растет медленно, мы все же уверены, что в будущем эту функцию все активнее будут использовать те, кто попал в незначительное происшествие.

Для информирования и обучения водителей, мы и в 2020 году планируем организовать разъяснительную кампанию, цель которой стимулировать использование мобильного Согласованного извещения, а также произвести функциональные улучшения в процессе заполнения Согласованного извещения в приложении LTAB OCTA", - информирует Я. Абашин, добавляя, что в прошлом году согласованное извещение в мобильной версии заполнили 1,34% автоводителей, фиксировавших обстоятельства ДТП при помощи согласованного извещения.

Данные опроса, проведенного LTAB в январе 2020 года, в котором приняло участие 300 автоводителей, свидетельствуют, что немного больше половины автоводителей (51%) знают, что мобильное Согласованное извещение можно заполнить электронно. Из тех водителей, кто знает об этой возможности, 46% знают, что это можно сделать в приложении LTAB OCTA.

"Все еще почти 30% автоводителей не готовы заполнять Согласованное извещение в электронной форме. Чаще всего потому, что они не используют смартфоны, а также потому, что не уверены, что смогут правильно заполнить Согласованное извещение в электронной форме", - поясняет председатель правления LTAB.

Функция заполнения согласованного извещения в приложении LTAB OCTA позволяет пострадавшим в ДТП быстро и удобно фиксировать обстоятельства аварии, указывать информацию о вовлеченных сторонах, подтверждать данные и электронно отсылать ее страховщикам.

Принимая во внимание, что приложение LTAB OCTA привязано к поддерживаемой LTAB базе данных OCTA, введение данных участниками аварии займет меньше времени, поскольку они автоматически будут включаться в протокол согласованного извещения.

Кроме того, авторизовавшись и подтвердив заполненное согласованное извещение, оно будет подписано обеими сторонами посредством электронной подписи и годно для всех страховщиков.