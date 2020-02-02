"Ты не прячь улыбку": Секреты молодости и очарования 50-летнего Дмитрия Маликова

На этой премии присутствовали звезды первой величины, а вела ее Мила Йовович. Спустя два года в квартире артиста случился пожар. Он спасал свои пленки с записями и именно эту статуэтку. Так она и стоит дома у Маликова - слегка покрытая черной гарью.

Популярность Маликова в интернете

В 2019 году артист сказал, что он зарекомендовал себя, как интернет-мем. На программе "Привет, Андрей!" он признался, что выступает категорически против мата.

Напомним, Маликов написал в Twitter и спросил, как людям сейчас живется. Он добавил вопрос: "Тяжеловато?". Эта фраза фраза разлетелась по Сети.

Как у Вас дела вообще ? Тяжеловато приходится ? Или ничего? — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) October 24, 2015

В 2017 году блогер Юрий Хованский и Дмитрий Маликов выпустили клип на песню "Спроси у своей мамы". Они пошутили над фактом, что артист был на пике популярности 20 лет назад.

По сюжету клипа, Хованский пригласил на свидание девушку и хотел, чтобы Маликов отвлек маму подруги. Но в итоге Маликов очаровал всех: и маму, и главную героиню. А герой Хованского остался ни с чем.

Отдельно стоит отметить клип Иды Галич "Дима", где Маликов сыграл главную роль.

Удивительно, но популярный актер Александр Петров спел песню 1988 года "Ты моей никогда не будешь" (первый хит Дмитрия). Благодаря этому вирусному видео, певец вновь оказался на волне популярности.

Артист признается, что сейчас ему не всегда удается быть актуальным в плане написания хитов. Но он много пишет инструментальной музыки. За границей Маликов востребован как исполнитель классической музыки.

Дмитрий Маликов и его поклонницы

Наталья Ветлицкая и Дмитрий Маликов https://www.instagram.com/dmitriy_malikov/elezola/ коллаж Русский TVNET

Оказывается, в молодости с артистом произошла неприятная история. Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

В 90-х с артистом произошла "дикая и ужасная ситуация", которая потрепала нервы как ему, так и его родителям.

"Был то ли 1990-й, то ли 1992 год. Моим родителям позвонили из медицинского учреждения и сказали: "Знаете, а у вашего сына был контакт с девушкой, которая инфицирована СПИДом".

Тогда как раз была первая эпидемия… И все это было подстроено так, что какое-то время мы не то, чтобы поверили, а начали переживать. Потом я сдал анализы, и они ничего не показали", – вспомнил Дмитрий Маликов.

Маликов признавался, что он был настолько популярен, что девушки несколько раз приходили с детьми на руках к родителям артиста, говоря, что он является их отцом. Бывало, что поклонницы писали на стенах в подъезде дома, где жил певец, любовные послания.

Если говорить о ее отношениях с Дмитрием Маликовым, то они начались очень банально - на гастролях. Ветлицкая тогда ездила на гастроли с группой "Мираж". Звезды часто пересекались.

"Дима классный парень, но мы были молодые. У нас была взаимная любовь. Мы были влюблены в друг друга на сто процентов! Мы не жили друг с другом, мы встречались", - вспоминает она с улыбкой.

Маликов ей тогда казался маленьким мальчиком, который все время был при маме. Ветлицкой тогда было 23, а ему - лишь 18. Ей нравилось петь у Дмитрия на бэк-вокале и принимать участие в его проектах.

Это был яркий, страстный, эмоциональный и плодотворный союз. Но он просуществовал всего три года.

"Но я не Димин вариант, нет, Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто... Я же ему один раз действительно по башке дала каблуком, это правда, то, что говорят. Вот такая я была огненная, представляешь?" - призналась Ветлицкая.

Артистка отметила, что удар был сделан за дело. Маликов потом ходил перебинтованный. Тогда отец Дмитрия понял, что этому союзу не быть.