Московский "Театр на Юго-Западе" представит в Риге премьеру "Портрет Дориана Грея"

Благодаря видению художественного руководителя и режиссера театра, заслуженного артиста Российской Федерации, Олега Леушина, эта постановка в жанре "психологический триллер" отличается от всех когда-либо поставленных версий произведения.

"Портрет Дориана Грея" ФОТО: Пресс-фото

Шедевр английского писателя, вызвавший настоящий взрыв общественных мнений после публикации в 1891 году, волнует читательское сознание и по сей день. Эта жестокая "сказка" для взрослых не просто рассказывает о юноше, заключившем контракт с дьяволом, а затрагивает вечную тему борьбы человеческой сущности с соблазнами, борьбы морали и греховности, добра и зла. Роман, полный изящных парадоксов и символизма - как явного, так и скрытого - словно создан для театральных постановок, а в талантливом изложении Олега Леушина он обретает не только современное звучание, но и невероятную пронзительность и масштабность. Это не очередная трактовка великой классики на модный манер, а чрезвычайно яркая ее визуализация.

Для большей наглядности режиссер ввел в оригинальный сюжет дополнительных персонажей - Белое и Черное. В начале спектакля эти герои заключают между собой пари и на протяжении всего сюжета сопровождают Дориана.

Борьба Белого (в исполнении самого Леушина) и Черного (его играет Фарид Тагиев) в постановке заточена до опасной остроты. Ведь пока добро надеется на верный выбор героя, зло неустанно действует.

"Портрет Дориана Грея" ФОТО: Пресс-фото

Но "Театр на Юго-Западе" всегда отличался оригинальностью своих трактовок, поэтому и в этот раз зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты.

В финале "Дориана Грея" именно Черное становится на сторону людей и предлагает дать им шанс. Вопрос только, какими оно руководствуется мотивами? Это - одна из главных интриг.

Тем, кто уже знаком с творчеством "Театра на Юго-Западе" известно, что будоражащие воображение музыкальные и световые решения, современная и продуманная до мелочей сценография, являются визитной карточкой театра.

"Портрет Дориана Грея" ФОТО: Пресс-фото

Сценическое оформление "Портрета Дориана Грея" аскетично, в нем нет места случайным деталям, а главные символы сюжета выражены чрезвычайно точно: развевающиеся полотна черного и белого, летящие, контрастные костюмы героев, чувственные, полные животной пластичности движения актеров, невероятно точная передача прозы Уайльда через язык хореографии - все это порождает настолько мистически завораживающую общую картину, что три часа спектакля пролетят для зрителя буквально на одном дыхании.

"Театр на Юго-Западе" никогда не предлагает своим зрителям тривиальный путь мысли.

"Портрет Дориана Грея" станет настоящим культурным открытием для любителей театра и займет прочное место в списке любимых спектаклей многочисленных поклонников "Театра на Юго-Западе".