3 худших продукта, которые ведут к ожирению

Согласно новому исследованию ученых из Университета Джорджа Вашингтона, некоторые виды пищи более других связаны с набором веса. Все дело в чрезмерной обработке, которая лишает их питательных веществ и клетчатки, к тому же провоцирует скорое ощущение чувства голода.

Чипсы

Картофельные чипсы состоят из трех простых ингредиентов - картофеля, масла и соли. Первая проблема промышленных чипсов - это тип используемого масла. Еще один удар - жарка, поскольку приготовление крахмалистых продуктов при очень высоких температурах, как показано,

вызывает образование акриламида - химического вещества, связанного со старением и повышенным риском развития рака.

Синтетические же усилители вкуса и ароматизаторы вновь и вновь провоцирут аппетит.

Альтернатива: для получения более здоровой версии нарежьте тонко картошку, слегка сбрызните оливковым маслом, добавьте немного морской соли и черного перца и готовьте на противне при средней температуре.

Сладости и десерты

Нереально прожить всю свою жизнь, полностью избегая сладостей.

Однако большинство людей употребляют их неконтролируемо, основательно превышая при этом минимум, рекомендуемый для здоровья и профилактики заболеваний.

Альтернатива: ограничьте потребление лакомств до двух раз в неделю. Ежедневно можете наслаждаться несколькими квадратиками темного шоколада (70%). Хочется чего-нибудь сладкого? Съешьте банан.

Очищенное зерно

Белый хлеб, макароны, белый рис и т. д. -

все эти продукты негативно сказываются на динамике уровня сахара в крови, что в итоге может привести к проблемам с лишним весом.

К тому же они плохо насыщают, что провоцирует переедание.