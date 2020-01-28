3 худших продукта, которые ведут к ожирению
Не существует таких продуктов питания и диет, которые подходят абсолютно всем, равно как и тех, от которых вы моментально наберете вес. И все же диетологи называют три продукта, которые, по их мнению, являются главными врагами стройной фигуры современных людей.
Согласно новому исследованию ученых из Университета Джорджа Вашингтона, некоторые виды пищи более других связаны с набором веса. Все дело в чрезмерной обработке, которая лишает их питательных веществ и клетчатки, к тому же провоцирует скорое ощущение чувства голода.
Чипсы
Картофельные чипсы состоят из трех простых ингредиентов - картофеля, масла и соли. Первая проблема промышленных чипсов - это тип используемого масла. Еще один удар - жарка, поскольку приготовление крахмалистых продуктов при очень высоких температурах, как показано,
вызывает образование акриламида - химического вещества, связанного со старением и повышенным риском развития рака.
Синтетические же усилители вкуса и ароматизаторы вновь и вновь провоцирут аппетит.
- Альтернатива: для получения более здоровой версии нарежьте тонко картошку, слегка сбрызните оливковым маслом, добавьте немного морской соли и черного перца и готовьте на противне при средней температуре.
Сладости и десерты
Нереально прожить всю свою жизнь, полностью избегая сладостей.
Однако большинство людей употребляют их неконтролируемо, основательно превышая при этом минимум, рекомендуемый для здоровья и профилактики заболеваний.
- Альтернатива: ограничьте потребление лакомств до двух раз в неделю. Ежедневно можете наслаждаться несколькими квадратиками темного шоколада (70%). Хочется чего-нибудь сладкого? Съешьте банан.
Очищенное зерно
Белый хлеб, макароны, белый рис и т. д. -
все эти продукты негативно сказываются на динамике уровня сахара в крови, что в итоге может привести к проблемам с лишним весом.
К тому же они плохо насыщают, что провоцирует переедание.
- Альтернатива: в наши дни вы можете найти цельнозерновую версию практически всего - от хлеба до макарон, риса, хлопьев, крекеров и хлебцев. Просто прочитайте состав и выбирайте цельнозерновые продукты.