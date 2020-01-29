Ср, 29.01.2020
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Грудь Карди Би выскользнула из декольте: супруг находчиво спас ситуацию

Карди БИ

ФОТО: AFP

В воскресенье, 26 января, на церемонии "Грэмми" в Лос-Анджелесе рэп-исполнительница Карди Би появилась в невероятно смелом наряде с глубоким декольте. 

На красной дорожке она позировала вместе с мужем (рэпер Offset).

Для вечера звезда выбрала провокационное платье с глубоким декольте. Но, когда певица позировала фотографам, произошел пикантный момент - грудь выскочила из декольте и журналисты увидели больше, чем надо. 

Offset не растерялся и поддержал жену. Мужчина просто положил руку на грудь супруги и продолжил улыбаться. 

Карди Би о произошедшем написала в соцсетях: "Милый, мои груди сейчас взорвутся!". 

Смотрите фото!

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