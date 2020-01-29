Грудь Карди Би выскользнула из декольте: супруг находчиво спас ситуацию

На красной дорожке она позировала вместе с мужем (рэпер Offset).

Для вечера звезда выбрала провокационное платье с глубоким декольте. Но, когда певица позировала фотографам, произошел пикантный момент - грудь выскочила из декольте и журналисты увидели больше, чем надо.