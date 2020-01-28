В деле об отмывании 50 миллионов фигурируют шесть человек, обыски проходят и в Беларуси

Прокуратура не сообщила, находятся ли эти люди в статусе задержанного или лица, против которого начат уголовный процесс. Все они находятся в Латвии, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Первоначально прокуратура в заявлении для прессы сообщила, что во вторник проведено по крайней мере 20 санкционированных обысков в Латвии и за границей в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран. Позже Маевска уточнила, что следственные действия ведутся сейчас только в одной стране - в Беларуси.

В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

Ранее сообщалось, что неотложные процессуальные действия в банке проводят сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). Проводится не менее 20 санкционированных обысков.

По данным агентства LETA, представители правоохранительных органов прибыли также в одно из зданий по ул. Алберта.

Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.

Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств. Маевска сообщила, что уголовный процесс был начат в прошлом году, для его расследования была сформирована следственная группа. 19 октября прошлого года расследование переняла прокуратура по борьбе с оргпреступностью.

По словам начальника отдела коммуникации FKTK Даце Янсоне, комиссия в интересах следствия не может давать комментариев, но о действиях KNAB и прокуратуры информирована.

От комментариев отказалась и ликвидатор ABLV Bank Винета Чуксте-Юрьева, отметив, что в банке никто не задержан.

Руководитель департамента коммуникаций ABLV Bank Янис Бунте сообщил агентству LETA, что во вторник в здание банка на ул. Сканстес явились сотрудники правоохранительных органов, но банк не располагает информацией, с чем связаны их действия.