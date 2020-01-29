Ирина Отиева рассказала, как будет реагировать на скандальный эфир Малахова о своей алкозависимости

27 января вышел выпуск "Прямого эфира" центральной темой которого была алкогольная зависимость 61-летней Ирины Отиевой. В российских СМИ уже назвали этот выпуск скандальным.

Дело в том, что в программе было показано видео интервью с Ириной Отиевой во время которого певица рассказывала о том, как потеряла интерес к жизни и работе. Выглядела на записи Ирина плохо: в домашнем халате и с опухшим лицом. В время программы обсуждалось то, что Отиеву необходимо спасать от алкогольной зависимости.

В интервью "Комсомольской правде" певица не отказывается от сказанного в интервью, однако возмущена тем, что была заснята скрытой камерой.

По словам Ирины, она выглядела плохо, поскольку простудилась, а алкоголь тут не при чем. Как пишет издание, женщина общалась с журналистами по душам, но никак не на камеру. Ирине уже несколько человек посоветовали подать в суд на журналистов.

Журналистам "Комсомольской правды" Ирина заявила, что не планирует обращаться в суд.

"Я ничего не писала - никаких заявлений в суд. И не буду. Я воевать ни с кем не собираюсь! В суд на Малахова не подаю. Потому что это ниже моего достоинства. Я вообще за эти сутки после эфира никуда из дома не выходила, так как болею", - сказала певица.

По её словам, журналисты прикрывались букетом цветов, когда снимали её.

Напомним, певица не выступает уже 10 лет: не дает интервью и отказывается от съемок.

Последний раз на широких экранах она появлялась в музыкальном проекте 10 лет назад на НТВ в "Суперстар. Команда мечты". Сейчас Ирина живёт на пенсию. Певица построила дом дочери, у звезды есть две квартиры - в одной живет она сама, а в другой её мама. Близкие утверждают, что в их семье всё в порядке и просят, чтобы посторонние не лезли в их жизнь.