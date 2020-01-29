"Пошел он на...": Боярский раскритиковал позднородящих. Кудрявцева не стала молчать

Михаил Боярский в программе "Ты не поверишь!" уверенно заявил, что "рожать в старости — это не мечта, а придурь". Лера Кудрявцева довольно резко отреагировала на высказывание артиста. Об этом сообщает Starhit.
Звезда, которая стала мамой во второй раз в 47 лет, не выбирала высказываний.
"Пошел Михаил Боярский на... со своими высказываниями", — гневно высказалась телеведущая.
В свою очередь отреагировала на высказывание артиста и Эвелина Бледанс (она родила в 40 лет). Её реакция была спокойнее.
"Пусть говорит, что хочет. Не буду спорить с Боярским", — высказалась актриса.
Издание отмечает, что было бы интересно узнать, что о высказывании Михаила Сергеевича думают "великовозрастные" папы российского шоу-бизнеса.
Например, тот же Эммануил Виторган (80 лет) недавно стал отцом в четвертый раз. С супругой Ириной Млодик он воспитывает двух дочерей — двухлетнюю Этель и пятимесячную Клару.
"Мои дети — уникальные, — как-то делился артист сокровенным. — Ору и кричу от счастья, когда нахожусь вместе с ними. Единственное, с памперсами мне сложно. Я очень боюсь, не дай Бог причинить малышкам вред. Они же такие маленькие! Но зато какое наслаждение держать их на руках! Я всех призываю: рожайте как можно больше!", - приводит его слова Starhit.