Суд дал санкцию на арест одного из подозреваемых по делу об отмывании 50 млн евро

🔴 Uz tiesu drošības līdzekļa piemērošanai nogādāts viens no aizdomās turētajiem "ABLV Bank" lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu. Viņš savu vārdu žurnālistiem neatklāja, bet prokurors Dainis Šteinbergs LTV apstiprināja, ka tas nav "ABLV Bank" darbinieks. pic.twitter.com/9lNGvzhMNk — LTV Panorama (@ltvpanorama) January 29, 2020

Арестованный заявил журналистам, что не является работником ABLV Bank, в котором вчера проводились процессуальные действия.

Передача TV3 Ziņas сообщила, что арестованный - юрист Андрис Путниньш, который длительное время консультировал белорусских предпринимателей.

Ранее прокуратура сообщила, что к восьми лицам в уголовном процессе применен статус лица, имеющего право на защиту. Прокуратура не уточнила, находятся ли эти люди в статусе задержанного или лица, против которого начат уголовный процесс. Все эти люди находятся в Латвии, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Агентство LETA выяснило, что из этих восьми человек задержаны были четверо.

Она добавила, что в ходе обысков изъят огромный объем материалов, они изучаются.

Ранее сообщалось, что неотложные процессуальные действия в банке проводили сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.