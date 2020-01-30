Заменитель природного объекта: предложение российского архитектора, потрясшее Мальту

В 2017 году на Мальте произошла довольно большая беда - гроза обрушила гордость острова Гозо - Лазурное окно. Это было известняковое образование в форме арки, которое ежегодно привлекало тысячи туристов. С 1998 года необычная гора была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

ФОТО: Wikimedia Commons

Уже на следующий день после этого грустного события правительство Мальты объявило конкурс, призвав архитекторов и художников создать инсталляцию или постройку, которая хотя бы на уровне идеи свидетельствовала бы о разрушенном туристическом объекте. Правительство Мальты получило довольно большую отзывчивость и самые разные решения для замены скалы. Однако одна из заявок вызвала сильное удивление.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Самая смелая и необычная заявка поступила от российского архитектора Светозара Андреева - он предложил заменить гору футуристической постройкой - имитацией горы с зеркальным фасадом. В необычной постройке разместился бы музей природы, в котором посетители могли бы ознакомиться с географией Мальты, флорой и фауной.

Необычное здание предложено создать в тех же пропорциях и тех же размеров, что и у обрушившейся скалы. Андреев спланировал связать гору с сушей, создав гармоничный переход от футуристического и современного к природному и нетронутому.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Внутри здания могло бы находиться помещение музейного типа площадью в 5000 квадратных метров, размещенное на пяти этажах. Архитектор на своем сайте пояснил, что каждый этаж представлял бы одно тысячелетие в истории Мальты. Российский архитектор рассказал, что эта постройка - как памятник и символ слияния природы и этого века.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Нужно сказать, что этот проект заработал довольно острую критику среди местных и туристов, однако из всех поданных предложений футуристический музей получил и самый широкий резонанс в СМИ и обществе. Нашлись и сторонники проекта, которые даже собирали подписи за его реализацию. Однако, принимая во внимание, что в рамках строительства нового здания было бы уничтожено подземное основание старой горы, которое является частью водного парка и популярным местом для ныряния, проект отклонили.