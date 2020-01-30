Маркус Рива принял участие в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир"

Латвийский исполнитель Маркус Рива разместил в соцсетях фотографию, на которой позирует вместе с российским шоуменом и телеведущим Андреем Малаховым.
"Привет, Андрей!", - написал под снимком Маркус.
Русский TVNET связался с исполнителем и выяснил, что певец принимал участие в программе в качестве эксперта.
"Программа с участием Маркуса выйдет на этой или следующей неделе. Это был интересный съемочный опыт", - объяснил представитель Ривы.
На данный момент нет точной информации, когда программа будет показана. Рассказывать о теме передачи нельзя, но будет анонс.
"Маркуса уже не первый раз зовут на программу в качестве гостя-эксперта, но из-за плотного графика не получалось приехать.
В этот раз, как раз на время съемки передачи, у нас было свободное время. Остальное нам будет удобнее комментировать, когда выйдет передача. Там есть, что рассказать", - добавил PR-директор артиста.
В пятницу, 31 января, на TVNET выйдет программа "В чем фишка?", в которой гостем будет именно Маркус Рива.
Артист расскажет о конкурсе "Евровидение", поездке в Лос-Анджелес и дружбе с российскими звездами.