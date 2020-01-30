Чт, 30.01.2020
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Маркус Рива принял участие в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир"

Маркус Рива

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Латвийский исполнитель Маркус Рива разместил в соцсетях фотографию, на которой позирует вместе с российским шоуменом и телеведущим Андреем Малаховым

"Привет, Андрей!", - написал под снимком Маркус. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Русский TVNET связался с исполнителем и выяснил, что певец принимал участие в программе в качестве эксперта. 

"Программа с участием Маркуса выйдет на этой или следующей неделе. Это был интересный съемочный опыт", - объяснил представитель Ривы. 

На данный момент нет точной информации, когда программа будет показана. Рассказывать о теме передачи нельзя, но будет анонс. 

"Маркуса уже не первый раз зовут на программу в качестве гостя-эксперта, но из-за плотного графика не получалось приехать.

В этот раз, как раз на время съемки передачи, у нас было свободное время. Остальное нам будет удобнее комментировать, когда выйдет передача. Там есть, что рассказать", - добавил PR-директор артиста. 

В пятницу, 31 января, на TVNET выйдет программа "В чем фишка?", в которой гостем будет именно Маркус Рива.

Артист расскажет о конкурсе "Евровидение", поездке в Лос-Анджелес и дружбе с российскими звездами. 

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