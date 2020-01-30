Из галереи в Стокгольме украли около 12 работ Сальвадора Дали

Предположительно преступление было совершено около 4 часов утра в четверг. Именно в это время в полицию поступил вызов - сработала сигнализация.

К моменту прибытия стражей порядка грабители уже успели скрыться. Злоумышленники разбили окно, залезли в галерею и вытащили оттуда ценности.

Полиция не делится подробностями преступления со СМИ. Как отмечает портал "Медуза", власти ищут двоих человек, уехавших от галереи на автомобиле "Ауди". Подозреваемых пока не задержали.

Каждая украденная работа стоит от 200 тысяч до 500 тысяч шведских крон (19-47 тысяч евро).

Общая стоимость похищенного оценивается примерно три-четыре миллиона крон (280-380 тысяч евро).