Новые детали в деле о детях, брошенных отцом в Шереметьево

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что после бесед с представителями социальных учреждений, в которых ранее неоднократно находились дети, а также после разговоров с родственниками мальчиков, было принято решение передать их на воспитание бабушке.

Напомним, мать мальчиков живет отдельно от детей. По ее словам, она развелась с их отцом, так как он пил и избивал ее, а после развода перестал пускать ее к сыновьям.

Отметим, что в четверг, 30 января, "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет (СК) сообщил, что на Виктора Гаврилова, которого подозревают в том, что он бросил двоих малолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, завели еще одно дело - об истязании жены и детей.

По информации СК, мужчина "причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев".

Бывшая супруга Гаврилова рассказала изданию Baza, что дети видели все, что происходило, и "старший сын из-за этого начал заикаться".

В то же время в Управлении образования администрации Комсомольска-на-Амуре, где проживал Гаврилов с детьми, сообщили следующее:

"Дети всегда были накормлены, одеты, готовы к учебному процессу, не пропускали занятия, дети любознательные. Все квитанции вовремя оплачивались. Отрицательных характеристик нет", - пишет ТАСС.

"Интерфакс" добавляет, что по словам детского омбудсмена в Подмосковье Ксении Мишоновой, мать детей ранее получала предупреждение за неисполнение родительских обязанностей, но родительских прав ее не лишали.

Напомним, ранее на Гаврилова было заведено дело по статье "оставление в опасности", максимальное наказание по которой составляет год лишения свободы.