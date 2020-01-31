Прокуратура потребовала снять с сестер Хачатурян обвинение в убийстве отца

По словам адвоката, такая переквалификация означает прекращение уголовного преследования.

Как рассказал адвокат, прокуратура решила, что сестры имели права защищаться от отца любым способом, пишет "Радио Свобода".

Также адвокат Алексей Паршин добавил, что заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, так как выводы следствия "не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего", пишет "Дождь".

Напомним, трех сестер Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве в июле 2018 года. Девушек обвинили в убийстве их 57-летнего отца. Сестры Хачатурян сами вызвали полицию. Адвокаты девушек настаивают, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет издевался над ними.

СК объявил о завершении расследования против сестер в декабре прошлого года, предложив привлечь к уголовной ответственности старших сестер Крестину и Ангелину, которым на момент убийства отца исполнилось 18 лет, а признанную невменяемой младшую сестру Марию - направить на принудительное лечение. Экспертиза признала ее невменяемой.