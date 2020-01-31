Число солдат США, пострадавших в иранском ракетном обстреле, снова увеличилось

Согласно новым опубликованным данным, в результате ракетного обстрела американских позиций на иракской военной базе "Айн аль-Асад" иранцами пострадали 64 военнослужащих США.

Все они получили контузии или черепно-мозговые травмы.

Ранее сообщалось об 11, потом 34, потом 50 пострадавших, а президент США Дональд Трамп изначально утверждал, что пострадавших нет.

39 из 64 пострадавших военных США уже вернулись на службу, заявил Пентагон.