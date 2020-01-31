Число солдат США, пострадавших в иранском ракетном обстреле, снова увеличилось

Пресс-служба Пентагона опубликовала уточненные данные об американских военнослужащих, пострадавших в Ираке в результате иранского ракетного обстрела 8 января.
Согласно новым опубликованным данным, в результате ракетного обстрела американских позиций на иракской военной базе "Айн аль-Асад" иранцами пострадали 64 военнослужащих США.
Все они получили контузии или черепно-мозговые травмы.
Ранее сообщалось об 11, потом 34, потом 50 пострадавших, а президент США Дональд Трамп изначально утверждал, что пострадавших нет.
39 из 64 пострадавших военных США уже вернулись на службу, заявил Пентагон.
Как сообщалось, атака Ирана была ответным ударом за убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде 3 января.