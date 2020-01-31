Пт, 31.01.2020
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Панин: "Все видео - это правда, кроме собак"

Алексей Панин

ФОТО: скриншот видео

Российский актер Алексей Панин часто становится героем скандальных публикаций, которые посвящены его эротическим снимкам или видео. Возлюбленная артиста разделяет его сексуальные эксперименты. Все показанное в интернете правда, кроме ролика про собаку. Об этом он рассказала на YouTube-шоу Давида Манукяна "У ХаХачей".

"У меня никогда не было никаких отношений с мужчинами", - указал 42-летний актер в интервью. 

Что касается вопросов про свингер-клубы, актер объяснил, что для сексуальных экспериментов надо, чтобы второй человек разделял твои фантазии и эксперименты. 

"Мы получаем удовольствие, потому что мы на одной волне", - говорит Панин. 

Оказывается, что Алексей тяжело переносит юмор на тему зоофилии. Особенно он переживает, что в его адрес шутит Гарик Харламов. 

"Все видео сексуального характера - это правда, кроме собак", - указал актер. 

В 2016 году в Сети появилось видео, на котором Панин якобы занимается сексом с собакой. По словам Алексея, на ролике была монтажная склейка. Певица Катя Лель даже помогала артисту и предоставила ему адвоката. Все было сфабриковано, чтобы отобрать у актера дочь. 

"Экспертиза подтвердила, что видео фейковое", - утверждает Панин. 

Видео, где актер привязывает дочь к батарее было постановочным. Панин не представлял, что это выльется в скандал в соцсетях. Он подчеркивает, что 10 лет боролся за своего ребенка и не будет причинять ей боль. 

У Алексея дома две собаки и он сейчас боится с ними фотографироваться. Он не знает, как видео, которые он снимает попадают в СМИ. Панин предполагает, что его соцсети взламывают. 

Неожиданно актер высказался в адрес Максима Галкина. Он признался, что виделся с юмористом всего два раза в жизни. 

"Он талантливый человек, но талантливый человек не имеет права хайпиться на другом человеке... Максим не е****я со старушками, он е****я со старичками", - сказал Панин. 

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