Панин: "Все видео - это правда, кроме собак"

"У меня никогда не было никаких отношений с мужчинами", - указал 42-летний актер в интервью.

Что касается вопросов про свингер-клубы, актер объяснил, что для сексуальных экспериментов надо, чтобы второй человек разделял твои фантазии и эксперименты.

"Мы получаем удовольствие, потому что мы на одной волне", - говорит Панин.

Оказывается, что Алексей тяжело переносит юмор на тему зоофилии. Особенно он переживает, что в его адрес шутит Гарик Харламов.

"Все видео сексуального характера - это правда, кроме собак", - указал актер.

В 2016 году в Сети появилось видео, на котором Панин якобы занимается сексом с собакой. По словам Алексея, на ролике была монтажная склейка. Певица Катя Лель даже помогала артисту и предоставила ему адвоката. Все было сфабриковано, чтобы отобрать у актера дочь.

"Экспертиза подтвердила, что видео фейковое", - утверждает Панин.

Видео, где актер привязывает дочь к батарее было постановочным. Панин не представлял, что это выльется в скандал в соцсетях. Он подчеркивает, что 10 лет боролся за своего ребенка и не будет причинять ей боль.

У Алексея дома две собаки и он сейчас боится с ними фотографироваться. Он не знает, как видео, которые он снимает попадают в СМИ. Панин предполагает, что его соцсети взламывают.

Неожиданно актер высказался в адрес Максима Галкина. Он признался, что виделся с юмористом всего два раза в жизни.