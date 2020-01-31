Сотрудник "скорой" заподозрил коронавирус у двух пациентов

Эти два пациента недавно вернулись из путешествия, поэтому помощник врача заподозрил заражение новым коронавирусом, и в целях осторожности были проведены необходимые тесты. Когда пациенты были доставлены в больницу, выяснилось, что они вернулись из региона, который даже не расположен вблизи Китая, цитирует слова Вишнякова агентство LETA.

"У них были совершенно другие симптомы и другие вирусы", - заявил Вишняков, подчеркнув, что это выяснилось почти сразу же по прибытии пациентов в больницу.

Вишняков пояснил, что в таких случаях специалисты больницы проводят тестирование, потому что вирус по симптомам схож с гриппом или острыми инфекциями верхних дыхательных путей. Даже в более сложных случаях диагностические возможности Восточной больницы такие же, как и в больницах других странах Европы, заявил он.

По словам Вишнякова, примерно в течение шести часов после взятия образца можно констатировать, болен ли пациент коронавирусом, и сейчас медики в первую очередь думают о возможностях изоляции больных с коронавирусом, если таковые появятся в Латвии. В то же время, судя по нынешним заключениям специалистов, этим вирусом можно переболеть и дома, сказал медик.

Вишняков еще раз подчеркнул, что Восточная больница "готова к вирусу" - все средства защиты закуплены, а персонал проинструктирован.

Отвечая на вопрос об установке тепловых сканеров в аэропортах, Вишняков заявил, что повышенная температура является распространенным симптомом различных заболеваний, поэтому он выразил сомнения по поводу целесообразности этой идеи.

Главный специалист Минздрава в области инфектологии Уга Думпис сообщил, что в Европе распространение вируса ограничено, поэтому тем, кто собирается путешествовать по европейским странам, волноваться не стоит.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков сообщил, что один пациент потенциально может заразить двух человек. "По инфективности этот вирус похож на грипп", - добавил он.

Представитель Минздрава Анна Страпцане заявила, что вопрос о необходимости привлечения других служб планируется обсудить на заседании совета по кризисному управлению, которое состоится на следующей неделе, 4 февраля.

В настоящее время в Латвии не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в остальном мире на данный момент зарегистрировано несколько тысяч случаев заражения коронавирусом, 82 из которых были зафиксированы в 18 странах за пределами Китая. Число скончавшихся от вируса пациентов превышает 200 человек.