Коронавирус: первые случаи в Англии, фейковые новости в Латвии и другие важные детали

В пятницу, 31 января, должностные лица Великобритании сообщили о первых случаях заболевания новым видом коронавируса на острове.
"Мы можем подтвердить, что у двух пациентов в Англии, которые являются членами одной семьи, были положительные тесты на коронавирус", - сообщило министерство здравоохранения Соединенного Королевства. Пациенты получают специальное лечение, а министерство, в свою очередь активно пытается определить, с кем успели контактировать зараженные, с целью не допустить дальнейшего распространения заболевания, передает агентство "Интерфакс".
Отмена рейсов
Авиакомпаний, отменивших рейсы в Китай, стало больше. О намерении прекратить полеты в эту страну до 9 февраля, сообщила авиакомпания Turkish Airlines. Ранее рейсы отметили Lufthansa, скандинавская SAS, British Airways и др.
Про коронавирус шутить нельзя
Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы по факту распространения в социальных сетях информации о коронавирусе.
На этой неделе больница им. П. Страдыня сообщила, что людей вводят в заблуждение ложной информацией о коронавирусе в Латвии, якобы, в больницу поступили первые пациенты. Минздрав сообщил, что, скорее всего, ложные новости распространяет Ник Эндзиньш, известный в Латвии как "бизнесмен фейковых новостей".
МИД призывает не ездить туда, где обнаружен вирус
Учитывая распространение нового коронавируса за пределы Китая и зарегистрированные случаи заражения в Азии, Европе и других частях мира, Министерство иностранных дел (МИД) призывает путешественников соблюдать общие меры предосторожности, сообщили агентству LETA в министерстве.
В связи со вспышкой нового коронавируса в Китае МИД призывает путешественников не совершать поездок в провинцию Хубэй и тщательно взвесить необходимость поездок в Китай.
Вирус распространяется
По состоянию на 31 января 2020 года, коронавирус диагностирован у 9692 жителей Китая, как минимум у 98 человек - в 18-ти других странах.
Днем ранее, 30 января, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что распространение коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.