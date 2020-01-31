После обысков в Rīgas namu pārvaldnieks - двое задержанных

🔴 Uzņēmuma @RNParvaldnieks telpās šobrīd notiek kratīšana. Kā novēroja LTV, uzņēmumā atrodas vairāki @Valsts_policija pārstāvji, notikuma vietā ieradušies arī vairāki RNP darbinieki. pic.twitter.com/7TEbait82d — LTV Panorama (@ltvpanorama) January 30, 2020

Также сообщается, что уголовное дело, в рамках которого проведен обыск, заведено по статье за мошенничество в крупном размере в организованной группе, а также по статье за легализацию преступно нажитых средств.

LTV сообщает, что Бабкина задержали сразу после обыска в RNP. Ранее LTV информировало, что процессуальные действия могут быть связаны с компанией, которая получила право обслуживать лифты многоквартирных домов, которыми управляет Rīgas namu pārvaldnieks. Это фирма Liftu alianse.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Кристс Лейшкалнс заявил LETA, что сотрудники Госполиции покинули главное здание RNP лишь в 7.20. По его словам, во время процессуальных действий сотрудники полиции изъяли документы, отсутствие которых никак не скажется на предоставлении услуг RNP клиентам.

Временное правление компании оказывало всяческое содействие сотрудникам правоохранительных органов, заявил Лейшкалнс.

По его словам, более детальную информацию он разглашать не вправе - это прерогатива Госполиции.

Как ранее сообщал TVNET, в четверг вечером, 30 января, стало известно, что Государственная полиция начала процессуальные действия в главном здании Рижской муниципальной компании RNP на улице Александра Чака, 42.

Исполнительный директор и держатель долей капитала Rīgas namu pārvaldnieks Юрис Радзевич заверил LETA, что временный председатель правления Эрнест Саулитис сообщил ему, что в компании запланированы процессуальные действия. Радзевич не знаk, зачем прибыла полиция. По сведениям LETA, в четверг вечером Саулитис прибыл в здание компании.

Пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите сообщила LETA, что сотрудники правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями проводят процессуальные действия в Риге и Рижском районе, но она не упомянула, где конкретно.

LETA напоминает, что в прошлом году компания Hausmaster и производитель лифтов АО Latvijas lifts-Šindlers обратились в Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления уголовной полиции Госполиции для оценки закупки Rīgas namu pārvaldnieks по обслуживанию лифтов.

"Несмотря на то, что у латвийского производителя лифтов АО Latvijas lifts-Šindlers и компании Hausmaster была необходимая квалификация и ресурсы для участия в тендере, мы не получили приглашения.

В результате был заключен контракт на обслуживание лифтов, плановые и аварийные ремонтные работы в течение следующих двух лет с компанией Liftu alianse.

Сумма в 8 300 000 евро была присуждена Liftu alianse - компании, не имеющей достаточного опыта и ресурсов для выполнения таких договорных обязательств, в ней работают только восемь сотрудников", - говорится в заявлении истца.

Компания Rīgas namu pārvaldnieks принадлежит Рижской думе. В 2018 году оборот компании составил 59,05 млн евро, а прибыль - 1,09 млн евро.

В правлении компании работают четыре человека - временный председатель Саулитис, член правления Андрис Павилсонс, юрист департамента собственности Рижской думы Ирина Микельсоне и экс-член правления Daugavas stadions Элмар Мартинсонс.