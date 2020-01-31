Латвийский врач простым языком о коронавирусе: главное, что надо знать

Имеется подозрение, что в Китае зараженных гораздо больше, чем свидетельствует официальная статистика. В свою очередь, за пределами КНР зарегистрировано 82 инфицированных в 18 различных странах. В общей сложности констатировано 170 смертельных случаев. В Латвии пока заражение коронавирусом не зафиксировано.

Латвийский врач Имантс Резебергс, член Латвийской ассоциации экономики здравоохранения и Латвийской ассоциации специалистов управления здравоохранением:

Такая чрезвычайная ситуация возникает не впервые. Латвия с аналогичным вызовом столкнулась в 2003-2004 годах, когда мир боролся с атипичной пневмонией (SARS).

Так как в то время я был директором Агентства общественного здоровья, то у меня сейчас небольшое ощущение дежавю. Ведь сегодня в связи с коронавирусом интерес общественности и политиков к теме здоровья такой же, как и тогда...

На данный момент ответы или хотя бы какие-то разъяснения по всем вопросам имеются у эпидемиолога Юрия Перевощикова - директора Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний в Центре профилактики и контроля заболеваний. К его советам стоит прислушаться.

Со своей стороны могу лишь предположить, но тем не менее существенным остается аргумент, что смертность от атипичной пневмонии в настоящее время в 5 раз выше, чем от коронавируса. На данный момент вакцины для предотвращения инфекции 2019-nCoV нет.

Лучший способ обезопасить себя - максимально избегать контакта с вирусом и не допустить его попадания в дыхательные пути...

Чтобы предотвратить распространение респираторного вируса, необходимо в первую очередь соблюдать профилактику.

Вот азбучные истины, которые следует знать, чтобы защитить себя от любого вируса, передающегося воздушно-капельным путем: Мыть руки с мылом или дезинфицировать алкоголем;

Не трогать лицо, нос, рот, глаза немытыми руками;

Чихать в салфетку, которую потом следует выбросить в мусорник. Альтернативно, если нет салфетки – чихать в локоть согнутой руки, но не в ладонь.

Заподозрив у себя заболевание, остаться дома и связаться с врачом по телефону. Избегать близкого контакта с заболевшими.

Коронавирусы - большая группа вирусов, которые распространены среди многих видов животных, включая верблюдов, крупный рогатый скот, кошек и летучих мышей.

В редких случаях животное может заразить человека коронавирусом, который затем распространится среди людей - например, как в случаях с MERS и SARS.

Когда MERS и SARS распространились между людьми, это, как предполагается, произошло главным образом воздушно-капельным путем, когда инфицированное лицо кашляло или чихало, подобно тому как распространяются грипп и другие болезни дыхательных путей. Распространение SARS и MERS между людьми обычно происходит в результате контакта. Важно отметить, что скорость распространения вируса может отличаться. Некоторые вирусы очень заразны (например, корь), а другие - менее заразны. Это важно знать, чтобы лучше понять риски, связанные с конкретной инфекцией.

Возвращаясь к актуальному сегодня коронавирусу, что еще надо знать? Источник вспышки и степень распространения вируса в Китае неизвестны. Несмотря на то, что нынешнее понимание вируса по-прежнему ограниченное,

большинство зафиксированных случаев заболевания переносятся сравнительно легко - тяжело заболевшими считаются примерно 20% инфицированных.

В то же время следует отметить (и это признает ВОЗ), что число заболевших вызывает тревогу. Что реально можно сделать в настоящее время, так это позволить компетентным учреждениям выполнять свою работу, а лично каждому - соблюдать профилактику, Несмотря на то, что многие не верят в эффективность профилактических мер или просто ленятся, меры эти действительно помогают значительно снизить вероятность заражения.