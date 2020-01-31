Под Сигулдой пропавшего после драки парня спустя почти сутки нашли мертвым

Под Сигулдой у озера Мартиню мужчина отмечал день рождения, арендовав гостевой дом Vālodzes для большого числа друзей. Мероприятие посетил и мотоспортсмен из Мазсалацы по имени Ник. Вечером между парнем и организатором вечеринки произошла конкретная ссора, которая переросла в драку.

Известно, что мужчины били друг друга, однако дальнейшие события не ясны. Ник после драки ушел в неизвестном направлении, и через пару часов подняли тревогу. Парень пропал.

"Мне позвонил друг Ника, который спросил, не знаю ли я, где он. Я сказала, что у него вечером была вечеринка, он в Сигулде. К сожалению, не могли его найти. Телефон оставлен на столе, самого нет. Я приехала в Сигулду, меня высадили у полиции, чтобы я написала заявление о пропавшем человеке. Затем начали искать. Там было человек 200, не знаю. Все искали Ника", - рассказала передаче сестра Ника Ия.

Добровольцы, друзья и полиция примерно пятнадцать часов искали брата Ии. Его, лежащего мертвым на замерзшей земле, нашли Каспар и Линда.

"У него было довольно сильно разбито, у него были открыты глаза. Глаза были синие, весь нос был на бок. У него и майка была наверх, нельзя было понять... так странно выглядел", - рассказали передаче добровольцы.

Мама Ника разочарована посетителями вечеринки и работой муниципальной полиции Сигулды. Она рассказала, что стражи порядка явились на драку вовремя, однако медиков никто не вызвал.

"Вместо того, чтобы допросить моего сына или составить протокол о драке, ничего не было сделано. Полиция уехала. Не вызвали и скорую помощь, видя, что человек кровоточит, лицо кровоточит, может быть перелом носа.

Я очень разочарована, так как вечеринка состояла из тех людей, которые должны были вмешаться и спасти жизни людей - полицейские и спасатели. Их была большая часть, из кого состояла эта вечеринка", - указала передаче мама Ника.

Стражи порядка утверждают, что причина смерти не связана с травмами, полученными в драке.

"Экспертиза изначально показала, что у лица сломан нос и это из телесных повреждений все.

Скорая помощь не была вызвана, это я не могу прокомментировать. Пострадавшее лицо находилось в состоянии сильного алкогольного опьянения, не могло ничего прокомментировать", - рассказал Degpunktā начальник отделения Криминальной полиции сигулдского участка Госполиции Гунтис Бабанс.

Ник, по данным полиции, умер от переохлаждения. Начат уголовный процесс, обстоятельства произошедшего выясняются.