Вс, 2.02.2020
Происходит очистка. Предприятию нужна дезинфекция. Она сейчас идет. И это только к лучшему. Олег Буров, мэр Риги, о событиях в RNP

"Закончил с красным дипломом": Шура рассказал про учебу в Риге

Шура

ФОТО: скриншот видео

TVNET в сотрудничестве с YouTube-каналом "Поговорим" представляет интервью, героем которого стал певец Шура. 

В рамках интервью легенда 90-х Шура рассказал:

  • Как много лет назад учился на флориста в Риге;
  • О своих взглядах на публичные политические высказывания, в том числе на громкие высказывания Алёны Водонаевой, которую назвал дурой.
  • О своих двойниках, например, как однажды мать спилила сыну зуб, чтобы он был похож на Шуру.
  • И своих впечатлениях после визита на рейтинговое YouTube-шоу "Что было дальше?".  

"Поговорим": Шура о Деткове, Водонаевой и ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Интервью-шоу "Поговорим?" - это проект, в рамках которого интервьюер Димитрий Кламанис берёт интервью у медийных личностей.

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