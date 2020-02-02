"Закончил с красным дипломом": Шура рассказал про учебу в Риге

TVNET в сотрудничестве с YouTube-каналом "Поговорим" представляет интервью, героем которого стал певец Шура.
В рамках интервью легенда 90-х Шура рассказал:
- Как много лет назад учился на флориста в Риге;
- О своих взглядах на публичные политические высказывания, в том числе на громкие высказывания Алёны Водонаевой, которую назвал дурой.
- О своих двойниках, например, как однажды мать спилила сыну зуб, чтобы он был похож на Шуру.
- И своих впечатлениях после визита на рейтинговое YouTube-шоу "Что было дальше?".
"Поговорим": Шура о Деткове, Водонаевой и ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
Интервью-шоу "Поговорим?" - это проект, в рамках которого интервьюер Димитрий Кламанис берёт интервью у медийных личностей.