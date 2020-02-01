По делу об отмывании 50 млн евро арестован гражданин Беларуси

Суд Латгальского предместья Риги по уголовному процессу об отмывании 50 млн евро через ABLV Bank в субботу, 1 февраля, дал санкцию на арест одного из четырех подозреваемых иностранных граждан - гражданина Беларуси.
Адвокат Артур Звейсалниекс заявил, что его подзащитный не связан с ABLV Bank и к делу причастен только потому, что оказался в "неправильном месте в неправильное время".
Адвокат отметил, что его клиент не является известным человеком и его имя "вряд ли кому-то что-то скажет".
Ответа о том, как его подзащитный связан с ABLV Bank, он не дал.
Гражданину Беларуси инкриминируются преступления по ч.3 ст.195 Уголовного закона - легализация преступно нажитых средств в крупном размере или в организованной группе.
Прокурор Дайнис Штейнебргс ранее сообщил, что процесс начат на основе информации, предоставленной Службой финансовой разведки.
Участники группировки легализовали средства, полученные в основном в результате неуплаты налогов и мошенничества в России и Беларуси. Затем эти средства легализовались в финансовой системе ЕС - вначале они зачислялись на счета предприятий, которые зарегистрированы за пределами ЕС, а затем участники группы регистрировали различные предприятия в странах ЕС и открывали счета в ABLV Bank.
В основном эти компании были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.
По данным прокуратуры, отдельные сотрудники банка консультировали участников группы, как эти средства легализовать.
Штейнбергс сообщил, что впоследствии будет анализироваться и роль самого банка - был ли он вовлечен в незаконную деятельность.
В ходе расследования будут оцениваться действия не только персональных банкиров, но и ответственных должностных лиц банка.
Прокурор сообщил, что по делу арестованы средства на сумму не менее 1,5 млн евро. В ходе 30 обысков изъято большое количество финансовых документов, регистрационных документов офшоров и др.
Галерея: Обыски в ABLV Bank
Как сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс, по делу проходят 12 лиц, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, в том числе к шести лицам применен статус подозреваемых, к пяти - статус лица, против которого начат уголовный процесс. Среди подозреваемых четыре гражданина других государств.
Двое подозреваемых в настоящее время находятся под арестом - это предприниматель Андрис Овсянников и юрист Андрис Путниньш. К остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.