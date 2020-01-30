Дело ABLV Bank: в ЕС переправляли "грязные" деньги из Беларуси и России

В уголовном процессе об отмывании 50 млн евро среди лиц, имеющих право на защиту, фигурируют семь бывших работников ABLV Bank, в том числе один бывший член правления, в четверг, 30 января, рассказал прокурор Дайнис Штейнбергс.
Количество лиц, имеющих право на защиту, выросло до 12, в том числе шесть человек имеют статус подозреваемого.
Среди этих 12 человек четверо являются иностранными гражданами.
Штейнбергс рассказал, что дело ведется о легализации преступно нажитых средств в группе. Дело начато по информации, поступившей от Службы финансовой разведки.
По данным прокуратуры, участники группы легализовали деньги, нажитые преступным путем в России и Беларуси.
Первоначально деньги перечислялись на счета за пределами ЕС, затем участники группы открывали счета предприятий в ABLV Bank. В основном предприятия были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.
После того, как деньги перечислялись в ABLV Bank, работники банка давали рекомендации о том, как легализовать средства, чтобы они не были арестованы.
Штейнбергс добавил, что прокуратура арестовала средства в размере не менее полутора миллионов евро.
Как сообщалось, суд Видземского предместья Риги в четверг дал санкцию на арест предпринимателя Андриса Овсянникова - одного из задержанных по делу об отмывании 50 млн евро, связанному с ABLV Bank.
Прокурор Штейнбергс после заседания суда заявил, что Овсянников подозревается в отмывании денег в крупном размере и в подделке документов.
Адвокат Овсянникова Иева Тиммермане от комментариев отказалась, как и сам предприниматель.
Прокурор подтвердил, что Овсянников был работником банка и был связан со вторым арестованным по этому делу - юристом Андрисом Путниньшем.
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По данным Firmas.lv, Овсянников является членом правления предприятия Manat, оборот которого в 2018 году составил 2 583 146 евро.
100% долей капитала предприятия принадлежит гражданке Беларуси Дарье Терехиной.
Исторически держателем долей капитала Manat было зарегистрированное на Сейшельских островах Manat Holdings.
Также в среду, 29 января, суд Видземского предместья Риги применил в качестве меры пресечения арест к другому подозреваемому по делу об отмывании 50 млн евро - юристу Андрису Путниньшу, который длительное время консультировал белорусских предпринимателей.
Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.
Контекст:
Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств. Маевска сообщила, что уголовный процесс был начат в прошлом году, для его расследования была сформирована следственная группа.
19 октября прошлого года расследование переняла прокуратура по борьбе с оргпреступностью.