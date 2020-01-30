Дело ABLV Bank: в ЕС переправляли "грязные" деньги из Беларуси и России

Количество лиц, имеющих право на защиту, выросло до 12, в том числе шесть человек имеют статус подозреваемого.

Среди этих 12 человек четверо являются иностранными гражданами.

Штейнбергс рассказал, что дело ведется о легализации преступно нажитых средств в группе. Дело начато по информации, поступившей от Службы финансовой разведки.

По данным прокуратуры, участники группы легализовали деньги, нажитые преступным путем в России и Беларуси.

Первоначально деньги перечислялись на счета за пределами ЕС, затем участники группы открывали счета предприятий в ABLV Bank. В основном предприятия были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.

После того, как деньги перечислялись в ABLV Bank, работники банка давали рекомендации о том, как легализовать средства, чтобы они не были арестованы.

Штейнбергс добавил, что прокуратура арестовала средства в размере не менее полутора миллионов евро.

Как сообщалось, суд Видземского предместья Риги в четверг дал санкцию на арест предпринимателя Андриса Овсянникова - одного из задержанных по делу об отмывании 50 млн евро, связанному с ABLV Bank.

Прокурор Штейнбергс после заседания суда заявил, что Овсянников подозревается в отмывании денег в крупном размере и в подделке документов.

Адвокат Овсянникова Иева Тиммермане от комментариев отказалась, как и сам предприниматель.

Прокурор подтвердил, что Овсянников был работником банка и был связан со вторым арестованным по этому делу - юристом Андрисом Путниньшем.

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По данным Firmas.lv, Овсянников является членом правления предприятия Manat, оборот которого в 2018 году составил 2 583 146 евро.

100% долей капитала предприятия принадлежит гражданке Беларуси Дарье Терехиной.

Исторически держателем долей капитала Manat было зарегистрированное на Сейшельских островах Manat Holdings.

Также в среду, 29 января, суд Видземского предместья Риги применил в качестве меры пресечения арест к другому подозреваемому по делу об отмывании 50 млн евро - юристу Андрису Путниньшу, который длительное время консультировал белорусских предпринимателей.

Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.