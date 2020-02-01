Секс-бомба российского телевидения без макияжа напугала поклонников

Эффектную российскую актрису и телеведущую Яну Кошкину все привыкли видеть при полном параде - с идеальной укладкой и броским макияжем. Поэтому снимок, который она опубликовала на днях в своем Instagram, вызвал немалое удивление пользователей соцсетей -

29-летняя сексапильная теледива запечатлена на этом фото без грамма косметики на лице. И никакой ретуши...

В подписи к посту Яна рассказала о салоне красоты, где она делала маникюр и педикюр.

"Я убеждена что женщина, несмотря ни на что, должна быть всегда красивой и ухоженной! Надеюсь, никто не готов со мной в этом поспорить", - обратилась к подписчикам актриса.

Вступать в полемику с Кошкиной на тему салонов красоты никто не стал, а вот ее внешность на снимке вызвала шквал критики со стороны фолловеров, многие из которых признались, что не узнали звезду.

"Как такое можно было вообще выложить?", "Что с тобой?", "Страшновато, удали", "Что с лицом?", "Не получилась", - пишут они.