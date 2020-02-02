Вс, 2.02.2020
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Зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса за пределами Китая

ФОТО: Boris Roessler / AP

На Филиппинах скончался 44-летний мужчина, который заразился новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает "Медуза" со ссылкой на отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается, этот случай смерти стал первым, который известен за пределами материкового Китая.

Согласно последней информации, в Китае от вируса умерли 304 человека. Всего заболели 14 411 человек, выздоровели 330 человек.

За минувшие сутки число заболевших в стране возросло на 2590 человек, число летальных случаев — на 45, отмечает издание.

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