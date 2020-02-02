"Размер имеет значение!": Мадонна шокировала зрителей откровенными разговорами

61-летняя певица Мадонна выступила в Лондоне в рамках своего концертного тура Madame X. Зрители были удивлены откровенными рассказами звезды во время выступления. Об этом пишет Daily Mail.
Мадонна объяснила свое отношение к величине мужского достоинства.
"Как вы называете мужчин с маленьким пенисом? Я не никогда не была с парнем с маленьким членом. Вы знаете, размер имеет значение! Не притворяйтесь, что это не так!", - сказала певица со сцены.
Артистка позволила себе еще несколько смелых высказываний о своих половых органах и оральном сексе. Она также взяла у зрителя пиво и пошутила о венерических заболеваниях.
Мадонна была столь смелой, что она позволила себе непристойные шутки о Моцарте и поиске помощников через приложение для гей-знакомств.