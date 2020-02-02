Вс, 2.02.2020
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  • "Размер имеет значение!": Мадонна шокировала зрителей откровенными разговорами

"Размер имеет значение!": Мадонна шокировала зрителей откровенными разговорами

Мадонна

ФОТО: https://www.instagram.com/madonna/

61-летняя певица Мадонна выступила в Лондоне в рамках своего концертного тура Madame X. Зрители были удивлены откровенными рассказами звезды во время выступления. Об этом пишет Daily Mail.

Мадонна объяснила свое отношение к величине мужского достоинства. 

"Как вы называете мужчин с маленьким пенисом? Я не никогда не была с парнем с маленьким членом. Вы знаете, размер имеет значение! Не притворяйтесь, что это не так!", - сказала певица со сцены. 

Артистка позволила себе еще несколько смелых высказываний о своих половых органах и оральном сексе. Она также взяла у зрителя пиво и пошутила о венерических заболеваниях.

Мадонна была столь смелой, что она позволила себе непристойные шутки о Моцарте и поиске помощников через приложение для гей-знакомств.

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