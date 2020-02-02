"Я была бы самой богатой женщиной в России": Адрейченко предлагали отказаться от свадьбы

В 1985 году Наталья Андрейченко вышла замуж за австрийского актера, продюсера и режиссера Максимилиана Шелла, с которым познакомилась во время съемок в СССР мини-сериала "Петр Великий".

Мария Шелл, сестра Максимилиана старалась отговорить Наталью выходить замуж за ее брата.

"Она предложила мне астрономическую сумму денег в ночь перед свадьбой", - вспоминает актриса.

Андрейченко отказалась от предложения, объяснив, что она любит Максимилиана Шелла и станет его женой.

"За ту сумму, которую она мне предложила, я была бы самой богатой женщиной в России. И жила бы так хорошо, как я сейчас и представить не могу", - смеясь отметила Наталья.

Наталья выбрала жизнь в Америке. Хотя долгое время она делала все, чтобы удержать Максимилиана в России. В 1989 году у них родилась дочь Настя. Паре надо было принять решение и переезжать в США.

Потом брак стал рушиться. Как объяснила Наталья, она устала он той лжи и наигранности, которая царила на светских мероприятиях. Она рассказала в интервью, что была несчастна. Андрейченко увлеклась йогой и духовными практиками. Это еще больше создало непонимания между супругами. Они расстались, а Максимилиан привел в дом другую женщину. Официальный развод режиссеру Наталья не давала семь лет. В 2005 году наконец-то произошел официальный развод.